Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / ¿A quién le dijo Teófilo Gutiérrez "sapo hijue$&/#"? Junior y una polémica de última hora

¿A quién le dijo Teófilo Gutiérrez "sapo hijue$&/#"? Junior y una polémica de última hora

En las últimas horas se armó una controversia en el seno de Junior por un episodio que tuvo como protagonista a Teófilo Gutiérrez, justo cuando iba a subirse al bus del equipo.

Por: Daniel Parra Cuenca
Actualizado: 23 de oct, 2025
Comparta en:
Teófilo Gutiérrez, jugador del Junior de Barranquilla
Teófilo Gutiérrez, jugador del Junior de Barranquilla
@CVnoticiastv/X

Publicidad

Publicidad

Publicidad