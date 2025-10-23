¿A quién le dijo Teófilo Gutiérrez "sapo hijue$&/#"? Junior y una polémica de última hora

Junior de Barranquilla se presentará este viernes frente a América, en el estadio Pascual Guerrero, en la fecha 17 de la Liba Betplay II 2025 del fútbol colombiano. Así, la nómina que dirige Alfredo Arias emprendió su viaje a Cali, pero antes se presentó un hecho que ha tomado trascendencia en las redes sociales, con Teófilo Gutiérrez como protagonista.

Y es que antes de subirse al bus del equipo para desplazarse al Aeropuerto Ernesto Cortizos, al popular 'Teo' se le observó caminando rápidamente, mientras que algunos periodistas intentaban obtener una declaración suya. Sin embargo, antes de subirse al automotor se leyó en sus labios unas palaras de grueso calibre, mientras hacía pistola con con su mano.

Teófilo Gutiérrez, en su época como jugador del Junior de Barranquilla Getty Images

El video lo publicó el periodista local Sergio Vargas, quien además indicó inicialmente que "así tratan los jugadores de Junior a los periodistas. Ni hablar de lo que dirán y harán otros. Teo viene y me hace (gesto) y me dice “sapo hp”. Al menos de mi parte nunca he irrespetado a Teo ni a ningún otro jugador".

Así tratan los jugadores de @JuniorClubSA a los periodistas. Ni hablar de lo que dirán y harán otros.



Teo viene y me hace “🖕🏼” y me dice “sapo hp”. Al menos de mi parte nunca he irrespetado a Teo ni a ningún otro jugador. pic.twitter.com/kxeErfchkd — Sergio Vargas Cuesta (@Sergiovacu) October 23, 2025

Sin embargo y después de unas horas, el mismo comunicador apuntó que "Teo se comunicó conmigo y me manifestó que los gestos no fueron hacia mí. Además, me hizo saber que no hay nada personal así como yo le expresé lo mismo. Sin embargo, sí se molestó por el comentario que hice sobre el motivo que lo llevó a ser titular contra Pereira".

Ahora, la pregunta que quedó en el ambiente no es otra que saber a quién dirigió el insulto el experimentado futbolista, que siempre se lleva miradas y genera controversias.

¿Cuándo vuelve a jugar Junior?

Por la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2025, Junior de Barranquilla tendrá acción frente al América de Cali. El encuentro está programado en el estadio Pascual Guerrero y se disputará este viernes a partir de las 8:10 p. m. (hora colombiana).

Así va Junior en la Liga BetPlay II-2025

Los dirigidos por Alfredo Arias marchan en la tercera posición del campeonato con 31 puntos, los mismos que Medellín y Bucaramanga. Al igual que el ‘Tiburón’, estos equipos ya aseguraron su clasificación a los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano.

