Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Cali vs. São Paulo, hora y dónde ver EN VIVO HOY a Luis Agudelo en Copa Libertadores femenina

Cali vs. São Paulo, hora y dónde ver EN VIVO HOY a Luis Agudelo en Copa Libertadores femenina

Las 'azucareras' enfrentan a São Paulo en busca del paso a semifinales de la Copa Libertadores femenina tras liderar su grupo y mostrar gran solidez en el torneo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de oct, 2025
Comparta en:
Luisa Agudelo, portera del Deportivo Cali
Luisa Agudelo, portera del Deportivo Cali
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad