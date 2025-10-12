Cali vs. São Paulo, hora y dónde ver EN VIVO HOY a Luis Agudelo en Copa Libertadores femenina

Luego de una destacada fase de grupos, Deportivo Cali de Luisa Agudelo buscará este domingo su clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores femenina. El conjunto ‘azucarero’, bajo la dirección técnica de Jhon Alber Ortiz, se enfrentará al poderoso São Paulo de Brasil en un duelo de alto nivel que promete emociones y buen fútbol.

El equipo colombiano llega con confianza tras cerrar la fase anterior en el primer lugar de su grupo, mostrando solidez defensiva y eficacia en ataque. En su última presentación, el Cali superó 2-0 a la Universidad de Chile, con goles de Melany Aponza y Kelly Ibargüen, resultado que reafirmó su condición de candidato al título.

Hora y dónde ver EN VIVO HOY, Deportivo Cali vs. São Paulo

Deportivo Cali femenino le ganó a la Universidad de Chile en Copa Libertadores Femenina. X de @LibertadoresFEM

El compromiso entre Deportivo Cali y São Paulo por los cuartos de final de la Copa Libertadores femenina se disputará este domingo 12 de octubre en el Estadio Florencio Sola de Buenos Aires, Argentina. El encuentro está programado para las 6:00 p. m. (hora colombiana) y podrá verse EN VIVO a través de Pluto TV y en la señal de televisión cerrada.



¿Cómo llega São Paulo?

El São Paulo femenino se clasificó para esta instancia como segundo del grupo B, con seis puntos, producto de dos victorias y una derrota. En su más reciente presentación, las brasileñas vencieron 1-0 a Olimpia de Paraguay, gracias a un autogol de Mariana Pion, asegurando así su boleto a los cuartos de final.

El ganador de esta llave se enfrentará en semifinales al vencedor del duelo entre Colo Colo de Chile y Libertad de Paraguay, en busca de un lugar en la gran final del torneo continental.

Las semifinales se disputarán este miércoles y los partidos por el tercer puesto y la final se disputarán el sábado 18 de octubre en el Estadio Florencio Sola.

La Copa Liberadores Femenina, que bajo esta denominación se juega desde 2009, tiene en su palmarés de campeones a Corinthians con cinco conquistas, San José con tres, Ferroviária y Santos con dos, mientras que Palmeiras, Colo Colo, Sportivo Limpeño y Atlético Huila la ganaron en una oportunidad.