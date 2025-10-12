Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Javier Mascherano rompió el silencio sobre la ausencia de Lionel Messi en Argentina

Javier Mascherano rompió el silencio sobre la ausencia de Lionel Messi en Argentina

Tras su ausencia en el partido frente a Venezuela con la ‘albiceleste’, la ‘Pulga’ volvió a brillar y fue la gran figura en la victoria del Inter Miami 4-0 sobre Atlanta, con dos goles y una asistencia.

Por: AFP
Actualizado: 12 de oct, 2025
Comparta en:
Lionel Messi marcó gol en su vuelta al Inter de Miami por la MLS.
Lionel Messi marcó gol en su vuelta al Inter de Miami por la MLS.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad