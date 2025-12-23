Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Iván Arboleda dejó Millonarios y ya tiene nuevo equipo; fue presentado por lo alto

Iván Arboleda dejó Millonarios y ya tiene nuevo equipo; fue presentado por lo alto

El exarquero del conjunto 'embajador', Iván Arboleda, fue anunciado como nuevo jugador de un equipo del fútbol colombiano para 2026, donde espera consolidarse.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 23 de dic, 2025
Comparta en:
Iván Arboleda, exarquero de Millonarios
Iván Arboleda, exarquero de Millonarios
Foto: X/@MillosFCoficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad