Iván Arboleda dejó Millonarios y ya tiene nuevo equipo; fue presentado por lo alto

Iván Arboleda ya encontró nuevo equipo en Colombia tras su salida de Millonarios. El guardameta fue confirmado como el más reciente fichaje de Águilas Doradas para los torneos del próximo año.

El jugador de 29 años fue uno de los afectados por la 'limpia' que la dirigencia del equipo azul ha hecho en la plantilla, por lo que comenzó a buscar equipo y el conjunto de Rionegro emergió como su opción preferida. El arquero finalizaba contrato a fin de año con el 'embajador' y según rumores estaba en conversaciones para renovar su vínculo, pero con el pasar del tiempo se fueron enfriando las negociaciones, pese a que presuntamente era del gusto del técnico Hernán Torres, hasta que fue anunciado por Águilas para 2026.

A través de sus redes sociales, el cuadro dorado dio la noticia del arribo de Arboleda a su nómina. "Con sus atajadas quiere volar y ser un cerrojo en el arco 'Dorado'. Iván 'La Araña' Arboleda es nuevo arquero de nuestras Águilas Doradas, bienvenido al nido. Fichaje dorado, asegurado. Iván 'La Araña' Arboleda, con su amplia trayectoria aterriza en el nido 'Dorado' para escribir historia", fue lo que escribieron.

Ivan 'La Araña' Arboleda es nuevo arquero de nuestras Águilas Doradas, bienvenido al nido. 🧤🦅😍#UnaPasiónDoradoDeCprazón pic.twitter.com/nf04UbJF7J — Águilas Doradas (@AguilasDoradas) December 22, 2025

'La araña' arriba al equipo antioqueño con la idea de tener una mayor continuidad en este momento de su carrera profesional. En su paso por la capital tan solo disputó 9 partidos, en los que encajó 11 goles, recibió dos tarjetas rojas y tan solo logró dos porterías imbatidas. El tumaqueño llegaría a priori a ser el titular en el arco de Águilas, tras la salida del venezolano Wuilker Fariñez del equipo, que se rumorea sería nuevo jugador de Internacional de Bogotá.



En un vídeo se pudo observar a Arboleda entrenando con su nuevo club, y aprovechó para dar sus primeras palabras tras ponerse la camiseta dorada. "Hola, soy Iván Arboleda, nuevo jugador de Águilas Doradas. Los invito a todos a que volemos juntos. Los esperamos. ¡Vamos, Águilas!. El nariñense sumará de esta manera su séptimo equipo en su carrera profesional, tras haber pasado por Deportivo Pasto, Banfield, Rayo Vallecano, Newell's Old Boys, Anorthosis y Millonarios.