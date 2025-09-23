Campeón de la Europa, ilusionado con el futuro de Lamine Yamal: "ganará muchos Balones de Oro"

Publicidad
El exfutbolista brasileño nacionalizado español del Villarreal Marcos Senna, ganador con la selección de la Eurocopa de 2008, aseguró que considera justo que Dembélé haya ganado el Balón de Oro, pero auguró que si Lamine Yamal sigue su progresión ganará el próximo y muchos más.
“No cabe duda de que si Lamine sigue por esta senda, va a ser el próximo ganador del Balón de Oro. Es un jugador totalmente distinto a los demás. Su etapa de promesa duró muy poquito tiempo. Lamine va a ganar muchos más Balones de Oro”, afirmó Senna.
"Quizá por temporada, por todo lo que ganó, es justo el premio para Dembélé. Es un gran jugador y se lo ha merecido. Lamine se ha acercado, pero es muy joven. Tiene tiempo para lograr más”, insistió el brasileño en declaraciones facilitadas por AWEX Education, una entidad de la que es embajador.
Senna aseguró además que ve a la selección española como gran candidata al próximo Mundial. "Es el gran favorito porque podemos destacar no solo a Rodri y Lamine, también a Pedri, que ha quedado muy arriba en esta votación del Balón de Oro", recordó.
"En verdad, podríamos destacar a todos porque cada uno de los internacionales está viviendo su punto máximo. Son conscientes de que se acerca el Mundial y se están cuidando para llegar al máximo nivel”, analizó.
Preguntado por los enfados de Vinícius Jr. al ser sustituido en algunos partidos del Real Madrid, Senna recordó una vivencia con Luis Aragonés en la selección en la Eurocopa de 2008.
"Luis quitó en un partido a Fernando Torres, y entonces 'El Niño' se sintió muy molesto con el cambio. Y Luis le dijo, ‘Niño, tienes todo el derecho a enfadarte, pero muy, muy lejos de mí, si te enfadas cerca de mí, ya verás la que te va a caer’", recordó.
Senna analizó también el impacto de la llegada al banquillo del Real Madrid de Xabi Alonso, con el que coincidió en la selección y alabó sus resultados hasta ahora.
“El Madrid ahora es más pragmático que bonito, pero lo más importante es que está ganando sus partidos. Vienen a ganar títulos. Si juegan bonito, mejor, pero por lo que veo lo que quieren es ganar partidos y es lo que están haciendo. Y el Barça es más vistoso, sí. Seguro que van a estar ahí, pisando los talones al Madrid para que no se duerma ni un poquito”, apuntó.
Respecto al Villarreal, club del que es embajador y en el que ejerce en las relaciones institucionales, señaló que deben ir paso a paso pese a estar en la Liga de Campeones.
“Hemos empezado muy bien. Es una gran plantilla, pero tenemos que ir con los pies en el suelo. Primero hay que asegurar la permanencia. No es que sea modesto, pero yo descendí en una temporada que jugaba Champions y prefiero pensar en salvarnos y luego disfrutar de la temporada y de una competición como la Champions que estamos jugando este año”, analizó.