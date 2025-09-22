Benfica vs. Rio Ave, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el parido de la Liga de Portugal

La Liga de Portugal se pondrá al día este martes 23 de septiembre con el partido entre Benfica y Rio Ave que había sido aplazado por la fecha 1. La pelota rodará en el estadio Da Luz a las 2:15 p.m. (hora Colombia) con una nueva oportunidad de brillar para el colombiano Richard Ríos. Este será el segundo juego de José Mourinho al mando del conjunto de Lisboa.

Richard Ríos, mediocampista colombiano del Benfica, en un partido de la Liga de Portugal AFP

¿Cómo llega Benfica?

El Benfica volvió a la senda del triunfo en la Liga Portugal, al vencer por 3-0 al AFS en la sexta jornada de la competición. En el partido que marcó el regreso de José Mourinho al frente de las Águilas, Sudakov adelantó a los Rojos justo antes del descanso con un golazo. En la segunda mitad, en el minuto 59, Pavlidis transformó un penalti para ampliar la ventaja, y el marcador final fue de 3-0 cinco minutos después, gracias a Ivanovic. Con ese resultado, los 'encamados' ascendieron al segundo puesto de la tabla de posiciones con 13 puntos.



¿Cómo llega Rio Ave?

El equipo verdiblanco comenzó prácticamente perdiendo ante el Porto, encajando un gol en el minuto cuatro tras un saque de esquina que desvió Pablo Rosario. Los Dragones ampliarían su ventaja en el minuto 13, de nuevo tras un córner, con Samu superando a Liavas de cabeza para poner el 0-2. Los rioavistas tuvieron una primera parte extremadamente apática, sin balón, y lo único que quedó para el recuerdo fue un fuerte disparo de Aguilera que, tras un desvío del centro del Porto, casi traiciona al portero Diogo Costa. En la segunda mitad, el Porto volvió a adelantarse en sus intentos de gol y en el minuto 52 amplió su ventaja con un gol de Gabri Veiga que puso el 0-3. El Rio Ave fue una sombra de lo que fue, y tras el partido, solo logró dos remates dignos de mención: uno de Vrousai, dirigido al portero del Porto, y otro de Clayton, que envió el balón fuera de la portería visitante. También hubo tiempo para que el joven luso-alemán Eric Moreira debutara.



Hora y dónde ver Benfica vs. Rio Ave por la Liga de Portugal

Fecha: martes 23 de septiembre.

Hora: 2:15 p.m. (hora Colombia).

Estadio: Da Luz, en Lisboa.

Transmisión: Gol TV.