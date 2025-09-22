Síguenos en::
Tendencias:
LUISA AGUDELO
ENTREVISTA ANECDOTARIO
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Benfica vs. Rio Ave, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el parido de la Liga de Portugal

Benfica vs. Rio Ave, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el parido de la Liga de Portugal

Este martes 23 de septiembre, Benfica recibe a Rio Ave por la fecha 1 (aplazado) del balompié luso. El colombiano Richard Ríos y una nueva oportunidad para brillar con 'o glorioso'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de sept, 2025
Comparta en:
Richard Ríos, mediocampista colombiano, en un partido del Benfica, por la Liga de Portugal
Richard Ríos, mediocampista colombiano, en un partido del Benfica, por la Liga de Portugal
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad