Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Roberto Carlos

Roberto Carlos

  • Roberto Carlos, exjugador de la Selección Brasil, celebra una victoria en Eliminatorias
    Roberto Carlos, exjugador de la Selección Brasil, celebra una victoria en Eliminatorias
    AFP
    Gol Caracol

    Nuevo parte médico de Roberto Carlos, tras someterse a una cirugía de corazón

    El campeón del mundo con la Selección Brasil y leyenda de Real Madrid, Roberto Carlos, preocupó a sus miles de seguidores por temas de salud.

  • Roberto Carlos en la Selección Brasil en el Mundial 2002.
    Roberto Carlos en la Selección Brasil en el Mundial 2002.
    Getty
    Gol Caracol

    "Tuve solo dos esposas, pero más difícil de contar son las mujeres con las que tuve hijos"

    Una de las máximas leyendas del fútbol brasileño, se confesó sobre su vida amorosa, dejando claro que las mujeres siempre marcaron toda su trayectoria.

  • Roberto Carlos en la Selección Brasil campeona del mundo en 2002.
    Roberto Carlos en la Selección Brasil campeona del mundo en 2002.
    Getty
    Gol Caracol

    "No hay motivo para alarmarse", excampeón del mundo con Brasil tras procedimiento en el corazón

    Este exjugador de la Selección Brasil dio un parte de tranquilidad sobre su salud, afirmando que no sufrió un infarto y que se encuentra muy bien.

  • Roberto Carlos en la Selección Brasil en el Mundial 2002.
    Roberto Carlos en la Selección Brasil en el Mundial 2002.
    Getty
    Gol Caracol

    Campeón del mundo con Selección Brasil fue operado de urgencia por problema cardíaco

    A dicho campeón del mundo en 2002 con la 'canarinha' se le detectó un problema en el funcionamiento del corazón, lo que motivó a una rápida intervención quirúrgica.

  • Vinicius Junior en la nueva temporada 2023-2024
    Vinicius Junior en la nueva temporada 2023-2024
    Foto: AFP
    Gol Caracol

    Vinícius Júnior igualó importante cifra de Roberto Carlos, en Real Madrid, por Champions League

    Con la anotación marcada en la victoria 2-3 sobre Nápoles, Vinícius Júnior llegó a los 16 tantos con el cuadro 'merengue' en Champions League.

  • Roberto Carlos, exjugador de la Selección de Brasil.
    Roberto Carlos, exjugador de la Selección de Brasil.
    AFP
    Gol Caracol

    Roberto Carlos dio sus impresiones sobre la final del Mundial Qatar 2022: "Será un gran partido"

    El legendario lateral brasileño, Roberto Carlos, habló en exclusiva con Gol Caracol sobre la final de Qatar 2022, entre Argentina y Francia, y analizó lo que podría suceder.

  • Roberto Carlos, exjugador de la Selección de Brasil.
    Roberto Carlos, exjugador de la Selección de Brasil.
    AFP
    Gol Caracol

    Roberto Carlos: "Brasil es un país de fútbol, es el momento de ganar el trofeo"

    El exlateral de la Selección de Brasil, Roberto Carlos, habló en una entrevista de la actualidad de los dirigidos por Tite. Consideró que el fútbol en la 'canarinha' ha cambiado mucho.

  • Carlos-Valderrama-y-Roberto-Carlos
    Carlos 'Pibe' Valderrama con Roberto Carlos
    Instagram 'Pibe' Valderrama
    Gol Caracol

    El mensaje que le dejó Carlos 'el Pibe' Valderrama a Roberto Carlos: de crack a crack

    El fin de semana, el eterno astro colombiano compartió con figuras del fútbol mundial y dejó varias publicaciones en su cuenta de Instagram.

  • Vinicius.jpg
    Vinicius Junior celebra.
    Getty Images
    Gol Caracol

    Roberto Carlos está fascinado con Vinícius Jr: "será Balón de Oro dentro de poco"

    Luego de un partido benéfico en Fort Lauderdale, el exlateral del Real Madrid y la Selección 'verdeamarela' tuvo varios elogios para su compatriota.

  • Falcao-Colombia
    Falcao García, en partido con la Selección Colombia.
    Getty Images.
    Colombianos en el exterior

    Radamel Falcao García y la Selección a la que le hará fuerza en el Mundial de Qatar 2022

    El delantero colombiano habló después de un partido benéfico y dijo a que combinado nacional apoyará en la próxima Copa del Mundo

CARGAR MÁS
Lo más visto
Ayoub El Kaabi, autor del gol de chilena de Marruecos frente a Comoras
Ayoub El Kaabi, autor del gol de chilena de Marruecos frente a Comoras
Foto: AFP
Gol Caracol

Partidos EN VIVO HOY 9 de enero del 2026: horarios y programación por TV

Estos son los horarios de los partidos de fútbol EN VIVO para HOY viernes 9 de enero del 2026. ¡Hay Copa África; prográmese y no se pierda ningún compromiso.

Camilo Vargas, guardameta del Atlas y Selección Colombia, en medio de un partido de la Liga MX
Camilo Vargas, guardameta del Atlas y Selección Colombia, en medio de un partido de la Liga MX
Getty Images
Colombianos en el exterior

A Camilo Vargas ya lo advirtieron en Atlas; entrenador puso las cosas claras para este 2026

Hace un par de horas, el entrenador de Atlas envió contundente mensaje a su equipo, pensando en lo que será esta nueva temporada. Habló de retos, exigencias y más.

Roberto Martínez y Cristiano Ronaldo
Roberto Martínez y Cristiano Ronaldo
AFP
Gol Caracol

La Portugal, de Cristiano Ronaldo, está de festejos en las vísperas del Mundial 2026

El conjunto luso, que enfrentará a la Selección Colombia para la Copa del Mundo 2026; está de celebración y más por destacado hecho, que no dejaron pasar por alto.

Lamine Yamal, delantero y estrella del Fútbol Club Barcelona y de la Selección España
Lamine Yamal, delantero y estrella del Fútbol Club Barcelona y de la Selección España
AFP
Gol Caracol

¿Cuál es el nuevo Lamine Yamal de Barcelona?; joven promesa ya debutó con los 'culés'

El cuadro 'azulgrana', acostumbrado a apostar al talento surgido de su cantera; ahora ha dado a luz a un nuevo prospecto futbolístico, que ya podría levantar su primer título profesional.

El Betis, de los colombianos 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, enfrentará al Elche en los octavos de final del torneo
El Betis, de los colombianos 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, enfrentará al Elche en los octavos de final del torneo
Getty Images
Colombianos en el exterior

Al 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa les tienen respeto en España; DT y sus elogios al Betis

De cara a lo que será una nueva jornada en el fútbol español; entrenador que enfrentará a Real Betis se deshizo en elogios hacia el conjunto donde militan los dos colombianos.

Kylian Mbappé
Kylian Mbappé celebra gol en Real Madrid vs Barcelona - Foto:
AFP
Gol Caracol

Kylian Mbappé y la estadística que ilusiona a Real Madrid, para final con Barcelona en Supercopa

El astro francés, quien no pudo estar en las semifinales de la Supercopa contra Atlético de Madrid; ahora, parece ser, que da buenas sensaciones para decir presente en el clásico del domingo.

Vinícius Júnior contra Lamine Yamal, en un clásico español entre Real Madrid y Barcelona, por La Liga
Vinícius Júnior contra Lamine Yamal, en un clásico español entre Real Madrid y Barcelona, por La Liga
AFP
Gol Caracol

Barcelona vs. Real Madrid: ¿cuándo se jugará la final de la Supercopa de España?

Tras vencer a sus respectivos rivales en las semifinales de la competencia; ahora 'merengues' y 'culés' nuevamente se ven las caras en el certamen español, que otorga en primer título del año.

Jhon Lucumí campeón de la Copa Italia con Bolonia
Jhon Lucumí campeón de la Copa Italia con Bolonia
@Bologna
Colombianos en el exterior

Manchester City empezó fuerte el mercado de transferencias, con fichajazo; ¿Y Jhon Lucumí?

Frente a los recientes rumores que relacionan a Lucumí con el conjunto 'ciudadano'; el mismo cuadro inglés acaba de realizar destacado anuncio para lo que resta de temporada.

Yaser Asprilla y Jhon Solís, colombianos del Girona.
Yaser Asprilla y Jhon Solís, colombianos del Girona.
Getty Images.
Colombianos en el exterior

Colombiano, con tiquete de salida; Girona lo sacrifica para traer a figura del Manchester City

Reveladora noticia llega desde territorio español, donde el mismo entrenador de Girona reveló que el club "sacrificará" a un colombiano, para sellar el fichaje de un 'crack'.