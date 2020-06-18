Gol Caracol Roberto Carlos
Nuevo parte médico de Roberto Carlos, tras someterse a una cirugía de corazón
El campeón del mundo con la Selección Brasil y leyenda de Real Madrid, Roberto Carlos, preocupó a sus miles de seguidores por temas de salud.
"Tuve solo dos esposas, pero más difícil de contar son las mujeres con las que tuve hijos"
Una de las máximas leyendas del fútbol brasileño, se confesó sobre su vida amorosa, dejando claro que las mujeres siempre marcaron toda su trayectoria.
"No hay motivo para alarmarse", excampeón del mundo con Brasil tras procedimiento en el corazón
Este exjugador de la Selección Brasil dio un parte de tranquilidad sobre su salud, afirmando que no sufrió un infarto y que se encuentra muy bien.
Campeón del mundo con Selección Brasil fue operado de urgencia por problema cardíaco
A dicho campeón del mundo en 2002 con la 'canarinha' se le detectó un problema en el funcionamiento del corazón, lo que motivó a una rápida intervención quirúrgica.
Vinícius Júnior igualó importante cifra de Roberto Carlos, en Real Madrid, por Champions League
Con la anotación marcada en la victoria 2-3 sobre Nápoles, Vinícius Júnior llegó a los 16 tantos con el cuadro 'merengue' en Champions League.
Roberto Carlos dio sus impresiones sobre la final del Mundial Qatar 2022: "Será un gran partido"
El legendario lateral brasileño, Roberto Carlos, habló en exclusiva con Gol Caracol sobre la final de Qatar 2022, entre Argentina y Francia, y analizó lo que podría suceder.
Roberto Carlos: "Brasil es un país de fútbol, es el momento de ganar el trofeo"
El exlateral de la Selección de Brasil, Roberto Carlos, habló en una entrevista de la actualidad de los dirigidos por Tite. Consideró que el fútbol en la 'canarinha' ha cambiado mucho.
El mensaje que le dejó Carlos 'el Pibe' Valderrama a Roberto Carlos: de crack a crack
El fin de semana, el eterno astro colombiano compartió con figuras del fútbol mundial y dejó varias publicaciones en su cuenta de Instagram.
Roberto Carlos está fascinado con Vinícius Jr: "será Balón de Oro dentro de poco"
Luego de un partido benéfico en Fort Lauderdale, el exlateral del Real Madrid y la Selección 'verdeamarela' tuvo varios elogios para su compatriota.
