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Gol Caracol  / Carlo Ancelotti, sin rodeos en la Selección Brasil; anuncio oficial para el Mundial 2026

Carlo Ancelotti, sin rodeos en la Selección Brasil; anuncio oficial para el Mundial 2026

Una de las noticias más esperadas por los amantes del fútbol, a pocas semanas del inicio del Mundial 2026, fue confirmada por el entrenador de la 'canarinha'.

Por: EFE
Actualizado: 25 de abr, 2026
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Carlo Ancelotti, director técnico de la Selección Brasil, tomó una decisión para el Mundial 2026
Carlo Ancelotti, director técnico de la Selección Brasil, tomó una decisión para el Mundial 2026
AFP

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