Carolina Pineda y la rifa con la que espera recaudar 50 millones, para ayudas por el terremoto

A días del grave terremoto que afectó a Colombia; varios de los protagonistas en el balompié de nuestro país siguen poniéndose la mano en el corazón, tratando de buscar alternativas para mitigar el impacto de este desastre natural.

Ahora, una de ellas es Carolina Pineda, reconocida futbolista que vistió la camisa de América de Cali, la Selección Colombia femenina, entre otros.

En charla con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’; Pineda contó su iniciativa, con la que tratará de ayudar a miles de afectados en la ciudad de Cali por el terremoto de magnitud 7.4, que golpeó a Colombia el pasado lunes 10 de agosto.

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“Agradecer a todas mis compañeras del fútbol; a Isabella Echeverry, a Usme, a Gisella, Gabriela, bueno todas. Desde el primer minuto en el que me puse a la tarea de entender lo que estaba pasando, en la ciudad de Cali, porque gracias a Dios yo estoy en el sur, pero en la zona en donde vivo yo nada pasó. Solo nos empezamos a dar cuenta una vez llegó el internet, tipo una de la tarde. Nos quedamos sin agua, sin luz y ahí empezamos a ver lo que estaba pasando; les dije, muchachas ayúdenme por favor a difundir esta información, y ahora lo que estamos haciendo es una rifa de un millón de pesos”, indicó de entrada la jugadora ‘cafetera’.



Sumado a eso, Carolina también contó que, en su intención de buscar soluciones, encontró una manera de recaudar dinero para todas las familias afectadas: “La boleta cuesta 50.000 pesos colombianos; es como una boleta bono. La idea es recoger entre todos cincuenta millones de pesos. Yo he podido estar ahora en los centros de acopio y ese tipo de cosas, me estoy dando cuenta que en Cali hay mucha agua, hay mucha comida, pero que lo que la gente hoy por hoy va a necesitar es el recurso para poder comprar su cama, para poder pagar sus tres meses de arriendo”.

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“Llevamos en este momento el 44% de la meta que son los cincuenta millones de pesos, llevamos recolectados unos 23 millones más o menos, de los cuales ya hemos entregado o donado a las personas unos doce millones de pesos”, complementó Carolina Pineda.

"Yo sigo creyendo que el paso ahora es encontrar una persona que verdaderamente sepa que lo necesite y en medida, darle el recurso a las personas para que sepan cuál es el camino a seguir. Lo que viene ahora va a ser mucho más duro de lo que tenemos en este momento", concluyó.