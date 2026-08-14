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Gol Caracol  / Carolina Pineda y la rifa con la que espera recaudar 50 millones, para ayudas por el terremoto

Carolina Pineda y la rifa con la que espera recaudar 50 millones, para ayudas por el terremoto

En charla con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'; Carolina Pineda contó la manera en la que, junto a algunas compañeras, está tratando de ayudar a los damnificados por el reciente terremoto.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de ago, 2026
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Carolina Pineda está ayudando a recolectar dinero, debido al fuerte terremoto en Colombia.
Carolina Pineda está ayudando a recolectar dinero, debido al fuerte terremoto en Colombia.
Foto: AFP.

A días del grave terremoto que afectó a Colombia; varios de los protagonistas en el balompié de nuestro país siguen poniéndose la mano en el corazón, tratando de buscar alternativas para mitigar el impacto de este desastre natural.

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Ahora, una de ellas es Carolina Pineda, reconocida futbolista que vistió la camisa de América de Cali, la Selección Colombia femenina, entre otros.

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En charla con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’; Pineda contó su iniciativa, con la que tratará de ayudar a miles de afectados en la ciudad de Cali por el terremoto de magnitud 7.4, que golpeó a Colombia el pasado lunes 10 de agosto.

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“Agradecer a todas mis compañeras del fútbol; a Isabella Echeverry, a Usme, a Gisella, Gabriela, bueno todas. Desde el primer minuto en el que me puse a la tarea de entender lo que estaba pasando, en la ciudad de Cali, porque gracias a Dios yo estoy en el sur, pero en la zona en donde vivo yo nada pasó. Solo nos empezamos a dar cuenta una vez llegó el internet, tipo una de la tarde. Nos quedamos sin agua, sin luz y ahí empezamos a ver lo que estaba pasando; les dije, muchachas ayúdenme por favor a difundir esta información, y ahora lo que estamos haciendo es una rifa de un millón de pesos”, indicó de entrada la jugadora ‘cafetera’.

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Sumado a eso, Carolina también contó que, en su intención de buscar soluciones, encontró una manera de recaudar dinero para todas las familias afectadas: “La boleta cuesta 50.000 pesos colombianos; es como una boleta bono. La idea es recoger entre todos cincuenta millones de pesos. Yo he podido estar ahora en los centros de acopio y ese tipo de cosas, me estoy dando cuenta que en Cali hay mucha agua, hay mucha comida, pero que lo que la gente hoy por hoy va a necesitar es el recurso para poder comprar su cama, para poder pagar sus tres meses de arriendo”.

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“Llevamos en este momento el 44% de la meta que son los cincuenta millones de pesos, llevamos recolectados unos 23 millones más o menos, de los cuales ya hemos entregado o donado a las personas unos doce millones de pesos”, complementó Carolina Pineda.

"Yo sigo creyendo que el paso ahora es encontrar una persona que verdaderamente sepa que lo necesite y en medida, darle el recurso a las personas para que sepan cuál es el camino a seguir. Lo que viene ahora va a ser mucho más duro de lo que tenemos en este momento", concluyó.

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