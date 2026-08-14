El choque mental de Edson Tortolero, jugador de América que padeció dos terremotos en pocas semanas

La ciudad de Cali fue una de las más afectadas por el terremoto que vivió el país el pasado lunes, y en medio de toda esta tragedia, se han conocido miles de historias y una de ellas tiene que ver con Edson Tortolero, jugador del América de Cali.

El futbolista venezolano llegó para este semestre a la 'mechita' en calidad de préstamo desde Carabobo. Tortolero vivió lo que fue el doble movimiento telúrico en su nación del 24 de junio, y ahora, padeció el que aconteció en territorio 'cafetero'. Ha sido un choque mental muy fuerte para el extremo.

Precisamente, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', tocaron el tema de cómo un deportista profesional afronta desde la parte mental este tipo de situaciones trágicas y traumáticas. Hablaron con Camilo Pinilla, psicólogo del cuadro rojo del Valle del Cauca.

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"Tuvo un primer aprendizaje a través de la neuroplasticidad, muy cerca, un compañero de él, el argentino Lucas (Trejo) que perdió a su familia; él ayudó a rescatar los cuerpos. Fue un impacto muy fuerte como jugador, él venía a Cali buscando como un reiniciar, una nueva oportunidad, y a las pocas semanas, ocurre esto. Él ya tiene un aprendizaje, llamémoslo de la expectativa que puede pasar. De hecho, el apartamento de él quedó averiado y está haciendo todo lo posible para pasarse a una casa", dijo el especialista a la mesa de periodistas.



Edson Tortolera vivió los terremotos en su natal Venezuela, y ahora, sufrió el de Colombia. Foto oficial del América de Cali.

Acá más declaraciones:

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- ¿Cómo se asume en la mente este tipo de tragedias en la mente de un deportista, de un futbolista?

"Primero, somo seres humanos, al igual que todos. El punto es que nos quedó encendido ese botoncito en modo de alerta y supervivencia, algunos jugadores han venido regulando con la normalidad, obviamente, en este toque de emociones las agradables y no tan agradables, por ejemplo, dar gracias que estoy vivo, pero saber que hay gente que la está pasando mal; ese encuentro de emociones bajo mucho el ánimo", dijo.

Y añadió: "Hay que dar tiempo, me imagino que los equipos estarán haciendo trabajo grupal, como lo estoy haciendo, una situación grupal en el grupo, de qué manera los afectó en este caso el terremoto, poder expresar lo que sintieron. Luego poner en las manos de Dios a través de la oración. Nosotros nos volvimos a encontrar el miércoles, los jugadores estaban en casa descanso el día que pasó el temblor, a través de whatsapp nos dimos cuenta de que todos estaban bien. La salud física es igual a la mental".

Terremoto en Colombia; cerca al Estadio Pascual Guerrero Fotografías de: Juan Carlos Cortés

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- ¿Cómo se puede saber que se está listo para que vuelva la normalidad, al sentido de la competencia?

"Debe ser una decisión que se debe tomar en conjunto con las instancias municipales. En el caso de Cali todavía no se han sacado todas las víctimas de los escombros, este dilema nos tiene a nosotros mal como ciudadanos. Ahorita estamos conectados todos con la vulnerabilidad, somos seres humanos. Debe ser una decisión bien pensada, no veo el reinicio tan temprano, esperar que ya se ha dado la primera fase, que se le haya dado la sepultura a las víctimas, que se den días de duelo".

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- ¿Cómo hacer que el futbolista esté apartado mentalmente de la situación que se vive en la ciudad?

"Es totalmente complicado, he hablado con varios jugadores del plantel, y ellos, de manera individual, no es que no estén de acuerdo (reinicio) no se ven jugando de local o de visitante, porque eso también son cosas que la mente llega a proyectar. Reiniciar el juego, es como que haya un respeto con la ciudad, que se ubiquen los cuerpos que hacen falta, que se haga el duelo, después de esta parte post traumática".