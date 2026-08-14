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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Dávinson Sánchez y un fatal error en defensa con Galatasaray; terminó en gol del rival

Dávinson Sánchez y un fatal error en defensa con Galatasaray; terminó en gol del rival

El central colombiano, que este viernes tuvo acción con el cuadro de Estambul; cometió un grave error en defensa, por la primera jornada en la Liga de Turquía.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de ago, 2026
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Dávinson Sánchez, defensa central colombiano, en el partido de Galatasaray contra Manchester City, por Champions League
Dávinson Sánchez, defensa central colombiano, en el partido de Galatasaray contra Manchester City, por Champions League
Getty Images

Este viernes 14 de agosto, la Liga de Turquía le dio inicio a una nueva temporada, con el duelo entre Galatasaray y Corum FK.

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Evidentemente, Dávinson Sánchez apareció dentro del onceno inicial en el cuadro de Estambul, que debut´ó ante su gente y en su cancha; con la intención de iniciar con pie derecho.

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Lamentablemente, el colombiano no tuvo una lúcida noche y, pocos segundos después del empate de Corum FK; en un contraataque no pudo ganarle la posición a Jesús Ramírez, quien sí aprovechó un fatal toque de balón de Dávinson hacia atrás, para dejarlo en camino y definir con el arco a su merced.

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El encuentro al final culminó en igualdad 2-2.

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