Dávinson Sánchez y un fatal error en defensa con Galatasaray; terminó en gol del rival

Este viernes 14 de agosto, la Liga de Turquía le dio inicio a una nueva temporada, con el duelo entre Galatasaray y Corum FK.

Evidentemente, Dávinson Sánchez apareció dentro del onceno inicial en el cuadro de Estambul, que debut´ó ante su gente y en su cancha; con la intención de iniciar con pie derecho.

Lamentablemente, el colombiano no tuvo una lúcida noche y, pocos segundos después del empate de Corum FK; en un contraataque no pudo ganarle la posición a Jesús Ramírez, quien sí aprovechó un fatal toque de balón de Dávinson hacia atrás, para dejarlo en camino y definir con el arco a su merced.

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El encuentro al final culminó en igualdad 2-2.

