Dimayor hizo oficial día, hora y dónde ver por TV EN VIVO de 28 partidos que se jugarán en 14 días

Después de postergar los partidos de varias fechas, debido al golpe sufrido por Colombia luego del terremoto de magnitud 7.4 del 10 de agosto que azotó a Cali, Pereira, Manizales, Quibdó y Armenia y a sus zonas cercanas; este viernes la Dimayor hizo oficial un apretado listado de juegos de la Liga Betplay II 2026 del fútbol colombiano.
Listado de partidos programados por la Dimayor, tras el receso obligado por el terremoto en Colombia:
Aplazado fecha 4
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Miércoles 19 de agosto de 2026
Aguilas Doradas vs. Llaneros
4:00 p.m.
Aplazado fecha 2
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Cúcuta Deportivo vs Internacional de Bogotá
6:00 p.m.
Fecha 6:
Viernes 21 de agosto
Jaguares vs Boyacá Chicó
4:05 p.m.
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Alianza FC vs. Pereira
7:30 p.m.
Sábado 22 de agosto
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Águilas Doradas vs Millonarios
2:00 p.m.
Deportes Tolima vs. Atlético Bucaramanga
4:05 p.m.
Santa Fe vs América de Cali
6:10 p.m.
Medellín vs Cúcuta Deportivo
8:15 p.m.
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Domingo 23 de agosto
Fortaleza vs. Nacional
2:00 p.m.
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Pasto vs. Llaneros
4:05 p.m.
Deportivo Cali vs. Internacional de Bogotá
6:10 p.m.
Junior vs. Once Caldas
8:15 p.m.
Fecha 7:
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Martes 25 de agosto
Cúcuta Deportivo vs. Alianza
8:00 p.m.
Miércoles 26 de agosto
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Boyacá Chicó vs Fortaleza
4:00 p.m.
América vs Junior
6:20 p.m.
POR DEFINIR ESTADIO
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Nacional vs. Cali
8:30 p.m.
Jueves 27 de agosto
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Llaneros vs. Millonarios
6:10 p.m.
Internacional de Bogotá vs. Pasto
8:15 p.m.
POR DEFINIR
- Pereira vs. Inpendiente Medellín
- Bucaramanga vs Águilas Doradas
- Once Caldas vs Tolima (aplazado por competencia internacional)
- Santa Fe vs. Jaguares (aplazado por competencia internacional)
Fecha 8
Sábado 29 de agosto
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Jaguares vs América
4:25 p.m.
Junior vs. Santa Fe
6:30 p.m.
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Alianza vs. Nacional
8:30 p.m.
Domingo 30 de agosto
Águilas Doradas vs Boyacá Chicó
2:00 p.m.
Medellín vs Llaneros
4:10 p.m.
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Millonarios vs. Internacional de Bogotá
6:15 p.m.
Tolima vs. Cúcuta
8:20 p.m.
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Lunes 31 de agosto
Pasto vs. Pereira
6:00 p.m.
Cali vs. Bucaramanga
8:05 p.m.
Martes 1 de septiembre
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Fortaleza Once Caldas
8:00 p.m.
*Todos estos partidos irán en VIVO en TV en Win Sports.
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