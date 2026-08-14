Gustavo Puerta y un exjugador de Millonarios también entregaron ayudas a damnificados del terremoto

Colombia pasa días difíciles por el terremoto que azotó a varias ciudades, algo que ha hecho unirse también a los futbolistas para ayudar económicamente y con insumos a las personas que lo necesitan. El caso también es con Gustavo Puerta, quien a pesar de su juventud no se olvidó de sus inicios.

El padre del mediocampista del Racing de Santander (España), contó en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' "desde Cali trajimos 236 mercados para los corregimientos que quedaron sin agua y sin luz, y para las viviendas que se cayeron. En el pueblo estamos repartiendo 150 más; en La Victoria ya he repartido a la gente para darle"

Seguido a eso, Gustavo Emilio Puerta, también puntualizó que "usted sabe que en una catástrofe de estas tenemos que estar unidos todos. Se sabe que no solo Gustavo, sino todos los de la Selección Colombia están aportando su granito de arena. Él es de La Victoria, Valle, y de una me dijo que me hiciera cargo y llevara mercaditos".

Gustavo Puerta con Racing Club @realracingclub

Publicidad

Eso sí, el padre de Puerta también decidió destacar lo que han hecho otros futbolistas, incluido un ex Millonarios, que también tiene familia en el Valle del Cauca, y se vio afectada por el terremoto. "Todo ha sido manejo personal y la FCF creo que también están haciendo el aporte. Pero cada jugador —Jhon Arias, Córdoba, James y muchos otros— también están unidos; de varios equipos también. Si él me llama y me dice que vamos a aportar para otro pueblo, lo hago con mucho gusto también. Hubo un familiar de Óscar Cortés en Buga; nos llamó el muchacho y nos dio cosas para llevar. Nos vinimos con una camioneta y el carro lleno, gracias al Señor".



Y para terminar, en el espacio radial le consultaron a Gustavo Emilio por el futuro deportivo del mediocampista del Racing de Santander, quien está siendo vinculado con varios clubes, a pocos días del inicio de la pretemporada. "Hay varias opciones, eso lo han visto por las redes. La que el Señor lo encamine a él, que sea lo mejor para él. Es más fácil el alemán que el portugués (risas), eso no lo entiende nadie, por Dios", mencionó de forma jocosa cuando le preguntaron sobre las opciones en territorio luso para su hijo.