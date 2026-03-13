Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Cassio, uno de los que peleó en Cruzeiro vs. Mineiro, y el drama por dura lesión

Cassio, uno de los que peleó en Cruzeiro vs. Mineiro, y el drama por dura lesión

El golero brasileño, quien fue partícipe de la polémica pelea en el Campeonato Estatal frente a Mineiro; ahora sufrió grave lesión, que lo alejaría un buen tiempo de las canchas.

Por: AFP
Actualizado: 13 de mar, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Cássio, arquero de Cruzeiro, en trifulca contra Atlético Mineiro.
Cássio, arquero de Cruzeiro, en trifulca contra Atlético Mineiro.
Foto: Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad