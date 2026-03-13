Cassio, uno de los que peleó en Cruzeiro vs. Mineiro, y el drama por dura lesión

Cássio, uno de los grandes porteros del fútbol brasileño, sufrió una lesión de ligamentos en la rodilla izquierda y será operado, informó este viernes su equipo, el Cruzeiro.

El arquero, de 38 años, podría perderse el resto de la temporada 2026, aunque aún no se establecieron plazos para su rehabilitación.

"Exámenes detectaron una lesión multiligamentaria" y "la recomendación para el caso es tratamiento quirúrgico", informó el club de Belo Horizonte en una nota en redes sociales.

Antes de llegar al Cruzeiro, Cássio marcó época en el Corinthians, entre 2011 y 2024, tras jugar en el fútbol neerlandés en el PSV y el Sparta Rotterdam.



Ganó con el Timão dos títulos del Brasileirão (2015 y 2017) y una Copa Libertadores (2012), además del último Mundial de Clubes que conquistó un club sudamericano (2012), entre otros títulos.

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"Me entristece esta lesión (...). Son situaciones que forman parte de nuestro trabajo y no tengo la menor duda de que voy a volver más fuerte", expresó el guardameta en un mensaje en Instagram.

Cássio se lesionó el miércoles, en la derrota 2-0 del Cruzeiro ante el Flamengo en el estadio Maracaná, por la quinta jornada del Brasileirão.

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El fin de semana pasado, en una final manchada por una violenta pelea entre futbolistas que dejó 23 expulsados, incluido el propio Cássio, el equipo entrenado por el exseleccionador brasileño Tite había conquistado ante el Atlético Mineiro el campeonato estatal de Minas Gerais.

En contraste con su histórica trayectoria en el campeonato local, Cássio tuvo pocas oportunidades con la selección de Brasil. Sin embargo, como suplente de Alisson, ganó la Copa América 2019 de local.