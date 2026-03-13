En Medellín "no tienen miedo de enfrentar a grandes rivales" en fase de grupos de Copa Libertadores

Daniel Londoño fue uno de los invitados este viernes en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'. El jugador del Independiente Medellín dejó sus sensaciones de lo que fue la clasificación del 'poderoso' a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, y también avisó que están listos para enfrentar lo que se viene de aquí en adelante en el certamen de la Conmebol.

El lateral tiene mucha confianza en el plantel, se muestra muy ilusionado por hacer una excelente presentación en la siguiente etapa del campeonato continental. El próximo jueves, el DIM conocerá a los rivales que enfrentará; Londoño no le teme enfrentar a grandes contrincantes. A los dirigidos por Alejandro Restrepo le podría tocar Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors, Fluminense o Corinthians en su grupo.

Acá las declaraciones de Daniel Londoño:

- ¿Qué tanto sufrieron el juego frente a Juventud de las Piedras?

"La verdad mucho, yo que estuve en el primer tiempo y pues traté de jugarlo y de disputarlo de la mejor manera. Ya en el segundo tiempo en el banco sí se sufre muchísimo más; haciendo fuerza, apoyando y los últimos minutos después del gol, buscando el resultado, defendiendo el resultado y la clasificación. Los últimos minutos, a pesar de que ellos estaban con nueve jugadores, empujaron y buscaron el área de nosotros y siempre se hace bastante fuerza".



Medellín clasificó a la fase de grupos, en la Copa Libertadores 2026. Foto: AFP.

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- El planteamiento del partido del rival...

"Nos imaginamos un partido así, difícil y más que ellos son aguerridos, que buscan siempre incomodar, porque desde el primer minuto nos presionaron. Sabíamos que iba a ser así, y obviamente, con la posibilidad de estar, tratamos de buscar una salida corta. Es un equipo que sabe incomodar al rival".

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¿Dónde se perdió el camino del DIM del modelo 2025, la secuencia de juego no es la misma?

"Para nadie es un secreto que desde lo técnico y ofensivo no somos el equipo del año pasado, que creábamos muchas opciones de gol y que presionábamos y quizás estemos un poco lejos, pero esperemos encontrar el camino e igual este tipo de victorias dan confianza de cara a lo que se viene, y retomar ese buen nivel. Tampoco hemos tenido suerte, porque hemos tenido bajas importantes y al 'profe' (Alejandro Restrepo) le ha tocado resolver de muchas maneras, y por ahí la idea de juego 'tambalea', por así decirlo, porque siete jugadores importantes venían en el proceso, estábamos lesionados y recuperándonos. Esperamos recuperar puntos en la Liga".

- ¿Cómo está Medellín para el sorteo en los grupos de la Copa Libertadores?

"Yo creo que uno como futbolista disfruta de todas esas cosas, realmente uno no tiene temor ni miedo por enfrentar a estos grandes rivales. Creo que uno trata de disfrutar de esas cosas que le brinda el fútbol; sería muy bonito enfrentar a un rival de estos. Obviamente, uno quisiera que el grupo no fuera tan pesado para avanzar lo que más se pueda en la Libertadores, eso también lo ilusiona a uno, pero en caso de que sea así, hay que enfrentarlo con el mayor profesionalismo posible y con la mayor confianza. Yo realmente tengo mucha confianza en el equipo y en el grupo, en que vamos a darle la vuelta y encontrar nuestro mejor momento para competir de la mejor manera en la Copa".

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- La jugada del gol de Francisco Fydriszewski

"La verdad es una jugada que practicamos constantemente cada ocho días. Con Fabra hemos ganado un jugador con un buen pie, y normalmente los tiros de esquina los está pateando él. Hemos ganado en eso y es una arma que consideramos importante, teniendo en cuenta que nos está faltando crear esas opciones de gol y así también es válido ganar los partidos".