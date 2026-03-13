Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / En Medellín "no tienen miedo de enfrentar a grandes rivales" en fase de grupos de Copa Libertadores

En Medellín "no tienen miedo de enfrentar a grandes rivales" en fase de grupos de Copa Libertadores

En el 'poderoso de la montaña' están a la expectativa por conocer a sus rivales en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Hay confianza en el plantel para hacer una buena presentación en lo que se viene.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de mar, 2026
Comparta en:
La formación titular de Independiente Medellín frente a Juventud Las Piedras en el Atanasio.
La formación titular de Independiente Medellín frente a Juventud Las Piedras en el Atanasio.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad