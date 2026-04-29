¿Cuál fue la sanción a Esteban Andrada, arquero que le metió un puñetazo a jugador del Huesca?

El argentino Esteban Andrada, guardameta del Zaragoza, ha sido sancionado con trece partidos de suspensión tras agredir a Jorge Pulido, defensa del Huesca, el partido de la trigésima séptima jornada de LaLiga Hypermotion (Segunda División española), disputado el pasado domingo.

El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) le impone un encuentro de suspensión por doble amonestación, consiguiente la expulsión del arquero del equipo español, y doce en aplicación del artículo 52 del Código Disciplinario (103.1).

Con 1-0 en el marcador y en el minuto 99, Andrada fue expulsado por empujar a Pulido, futbolista del equipo contrario. En cuanto al guardametas, el Zaragoza vio la tarjeta roja, el argentino perdió el control y buscó al capitán del Huesca donde le propino un puñetazo en el rostro, momento en el que hubo una multitudinaria tángana entre los jugadores, lo que culmino en un caótico final, que fue sellado con varias tarjetas y con ello más expulsiones en el encuentro.

Según señala el Comité, que no recibió alegación alguna por parte del Zaragoza, decidió imponer la sanción en grado máximo por todas las circunstancias que concurrieron en la acción del argentino, que según relata, no depuso su actitud y mantuvo su ánimo confrontativo, al margen de la fuerza excesiva de su acción, el daño causado (hematoma en el pómulo izquierdo), la necesidad de intervención de las Fuerzas de Seguridad y "la imagen proyectada que trasciende el mero evento deportivo, lo que otorga un plus de responsabilidad de los participantes".



Esteban Andrada, arquero argentino del Real Zaragoza, golpeó al capitán de Huesca, en el fútbol español Captura de pantalla de video

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Este acontecimiento, supone un fuerte golpe para el Zaragoza, que pierde a su gardametas titular para tanto la culminación del torneo, como el inicio del próximo. La RFEF (Real Federación Española de Fútbol) fue contundente con la pena al considerar que la conducta del español, pudo llegar hacer una fuerte imagen el mundo del fútbol, pero sobre todo en el deporte.

Además del golpe físico, el Comité destacó la actitud desafiante de Andrada tras la expulsión. Ante la ausencia de alegaciones por parte del club, la resolución cierra uno de los episodios más fuertes y polémicos de la temporada.