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Gol Caracol  / ¿Cuál fue la sanción a Esteban Andrada, arquero que le metió un puñetazo a jugador del Huesca?

¿Cuál fue la sanción a Esteban Andrada, arquero que le metió un puñetazo a jugador del Huesca?

El guardameta Esteban Andrada, de Real Zaragoza, protagonizó un violento incidente con Jorge Pulido, de Huesca, que empañó el derbi aragonés. Le aplicaron un castigo severo.

Por: EFE
Actualizado: 29 de abr, 2026
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Esteban Andrada, arquero de Real Zaragoza.
Esteban Andrada, arquero de Real Zaragoza.
Real Zaragoza.

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