Celos en plantel de Bayern Múnich de Luis Díaz; jugador quiere aumento, con Real Madrid al acecho

En Bayern Múnich, del que Luis Díaz es una de las figuras, no solamente se habla por estos días del buen arranque en la temporada en la Bundesliga, en la que se es líder y marcha invicto; y de los objetivos que se tienen en la Champions League 2025/2026; sino que también se viene mencionando la intención firme de uno de los titulares de conseguir un mejor contrato o marcharse en calidad de agente libre.

La figura en mención es el defensor Dayot Upamecano, quien ha ganado fama y prestigio a nivel internacional, tanto así que su nombre ha sonado para llegar al poderoso Real Madrid y también para clubes grandes de la Premier League. Incluso, varios medios españoles han informado que se ha ofrecido para ir al conjunto 'merengue' y que es una posibilidad latente pensando ya en la próxima temporada.

"Upamecano quiere un aumento salarial para extender su contrato con el FC Bayern, especialmente después de que Musiala, Davies y Kimmich consiguieran contratos de lujo este año", se leyó este lunes en la cuenta partidaria 'Bayern & Germany'.

Sin embargo, a renglón seguido se apuntó que "como titular habitual y parte de la columna vertebral del equipo, Upamecano se ve a sí mismo en un rango intermedio entre Davies ( € 15 millones/año) y Kimmich ( € 20 millones). Se dice que Upamecano también está presionando para que se incluya una cláusula de rescisión en el nuevo contrato".

¿Qué dicen de Upamecano en la prensa europea?

En las últimas horas, el portal 'Sports Ilustred' puntualizó que "el central está afrontando el último año de su contrato con el club alemán y, según MARCA, el agente del francés ya se ha puesto en contacto con el Real Madrid para sondear su posible interés por ficharlo en el verano de 2026".

De igual manera, también se agregó que el hombre del Bayern no sería la única posibilidad que el equipo español y que están estudiando varios nombres.

