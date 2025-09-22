José Mourinho ya da de qué hablar en Benfica: "Ganaría más dinero en casa"

El técnico José Mourinho afirmó este lunes que ganaría más si se quedara en casa que trabajando para el Benfica del colombiano Richard Ríos, pero que aceptó entrenar al equipo lisboeta para ponerse a prueba porque le gusta "correr riesgos".

"Si me quedara en casa hasta junio ganaría más que trabajando en el Benfica (...) Ni siquiera se puede decir que estoy aquí gratis, estoy aquí en negativo", aseguró Mourinho en la rueda de prensa previa al partido del martes del Benfica contra el Rio Ave de la Liga de Portugal.

Sin embargo, aceptó la oferta del club lisboeta porque le gusta "mucho trabajar" y echaba de menos jugar por el título, algo que recordó que no pudo hacer en sus etapas en el Roma y el Fenerbahçe turco.

"Esta es una oportunidad estupenda para mí como entrenador y como persona -destacó Mourinho-. Estar en casa no es para mí. Ponerme a prueba, correr riesgos, estar sujeto a ganar, perder, esas son cosas que me alimentan".

Mourinho tomó las riendas del Benfica la semana pasada en sustitución de Bruno Lage, quien fue despedido tras perder ante el Qarabag azerbaiyano por 2-3 en la Liga de Campeones.

El entrenador de 62 años ha firmado un contrato hasta el final de la temporada 2026/2027 y en su primer partido al frente del Benfica derrotó el pasado fin de semana al AVS por 3-0.



Benfica asegura que está cumpliendo con los pagos al Palmeiras por Richard Ríos

Richard Ríos con sus compañeros del Benfica celebrando un gol ante AVS. AFP

El Benfica aseguró este viernes que está cumpliendo con los pagos al club brasileño Palmeiras por el internacional colombiano Richard Ríos, que fue el fichaje más caro de este verano en Portugal, por 27 millones de euros.

El club lisboeta explicó en un comunicado que "no tiene ninguna situación de incumplimiento ante el Palmeiras" y que los pagos se están realizando con base en lo acordado en el contrato, en respuesta a lo afirmado por algunos medios deportivos, que escribieron que se habría producido un atraso en los pagos.

"La primera prestación de la transferencia del jugador Richard Ríos ya está pagada y la segunda prestación será pagada en los límites previstos por el contrato sin implicaciones para el Benfica SAD y conforme lo acordado con el Palmeiras", precisaron las 'águilas'.

Ríos es centrocampista y firmó un contrato que le une al Benfica hasta junio de 2030.

La cláusula de rescisión pactada asciende a los 100 millones de euros y el club encarnado pagará 419.000 euros por los derechos de formación que tendrá que abonar al Flamengo, club en el que comenzó su carrera deportiva el jugador cafetero.