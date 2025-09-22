Leyenda del Real Madrid critica a Vinícius; "no es el que era, sus actitudes no son sanas"

Vinícius Júnior no vive su mejor etapa en el Real Madrid. El delantero brasileño ha perdido su cartel de 'intocable' en el equipo blanco desde la llegada de Xabi Alonso, y su rendimiento cuando ha jugado no ha sido el esperado, por lo que ha recibido gran cantidad de críticas de parte de la prensa española y de los hinchas 'merengues'.

El 'carioca' fue titular en el partido de este sábado del Real Madrid frente al Espanyol, por la quinta fecha de la liga española; sin embargo, fue sustituido al minuto 77 por Rodrygo, y al salir mostró ciertos gestos de enfado que quedaron captados en cámara.

Por lo tanto, en el programa 'Futbol en Movistar+', Jorge Valdano, conocedor del entorno blanco, habló acerca del momento por el que atraviesa Vini. "Vinícius no es el mismo que era y el entrenador no es el mismo que era", afirmó inicialmente sobre el brasileño, y sobre Carlo Ancelotti, quien dejó el cargo a final de la pasada temporada para darle paso a Xabi Alonso.

Posteriormente, comentó: "Debería ser un poco más cuidadoso y concentrarse en recuperar la categoría que ha llegado a mostrar", ya que el inicio de temporada del brasileño ha estado lejos del nivel que lo llevo a ganar el premio The Best en 2024 y a quedar en segunda posición en el Balón de Oro de ese mismo año.

Para Valdano, debe cambiar su comportamiento si quiere volver a triunfar en el Madrid. "Estas actitudes realizadas en público no son sanas. No son sanas en ningún caso", y luego complementó: "Vinícius es un hombre que ha sido muy respaldado por el Real Madrid. Se ha peleado contra el mundo. La gente, e incluso el club, entre el mundo y Vinícius, prefería a Vinícius. Pero aquí empezamos a entrar en otra cuestión."

"Vinícius ya no se enfada con el mundo, se enfada con su propio entrenador, y la gente del Real Madrid siempre ha antepuesto al club antes que al jugador. De manera que debería ser algo más cuidadoso, porque también hay implícito en este tipo de gestos una falta de respeto al jugador que va a entrar al campo", dijo Valdano, en clara alusión al enfado del delantero en el más reciente partido del Real Madrid. Finalmente, lanzó un consejo a Vinícius, "ahora primero tendrá que mejorar su nivel y luego convencer al entrenador".

Este martes el brasileño tendrá una oportunidad de redimirse con su técnico y con los hinchas del Real Madrid, cuando se enfrenten a Levante en condición de visitante en el estadio Ciutat de Valencia por la liga española.