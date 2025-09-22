Síguenos en::
LUISA AGUDELO
ENTREVISTA ANECDOTARIO
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
Leyenda del Real Madrid critica a Vinícius; "no es el que era, sus actitudes no son sanas"

Leyenda del Real Madrid critica a Vinícius; "no es el que era, sus actitudes no son sanas"

Un exjugador, entrenador del Real Madrid, habló sobre el episodio de enfado de Vinícius tras ser cambiado en el partido entre Real Madrid y Espanyol. ¡Vea lo que dijo!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 22 de sept, 2025
Vinícius Júnior, en el partido contra Espanyol
Vinícius Júnior, en el partido contra Espanyol
Foto: AFP

