Gol Caracol  / César Farías ya tiene nuevo equipo; "es una responsabilidad con la historia de este club"

César Farías ya tiene nuevo equipo; "es una responsabilidad con la historia de este club"

Después de haber dirigido a Junior de Barranquilla, América de Cali y Águilas Doradas, César Farías ya tiene trabajo, luego de seis meses sin equipo.

Por: EFE
Actualizado: 22 de ene, 2026
César Farías, entrenador venezolano, fue presentado como nuevo técnico de Barcelona de Ecuador
Getty Images

