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Gol Caracol  / Chelsea y un nuevo revés en la Premier League; dura derrota 3-0 frente al Brentford

Chelsea y un nuevo revés en la Premier League; dura derrota 3-0 frente al Brentford

Los dirigidos por Xabi Alonso sucumbieron este viernes en su visita al Brentford, en partido por la quinta jornada de la Premier League. Chelsea suma siete puntos en el campeonato.

Por: EFE
Actualizado: 18 de sept, 2026
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Chelsea sumó una nueva derrota en la Premier League.
Chelsea sumó una nueva derrota en la Premier League.
Foto: Getty Imágenes

Con una nueva derrota, la segunda en tres partidos sin ganar, el Chelsea que dirige el español Xabi Alonso, incapaz de salir del bache en el que anda sumido desde hace semanas, se marchó del derbi del oeste de Londres, superado por el Brentford (1-0) que rentabilizó el gol de Jaidon Anthony y que sentenció con el del brasileño Igor Thiago sigue invicto en la Premier League.

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El estupendo arranque de curso del conjunto de Keith Andrews fue una losa para Xabi Alonso que no termina de encontrar el tono de la temporada en la Premier. Después de un buen inicio, con dos victorias seguidas, contra Fulham y Brighton, todo han sido malas noticias. Derrota contra Arsenal, empate contra el Hull y ahora otro revés, frente el Brentford.

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El cuadro local ya presume de su racha liguera invicta más larga, con cinco partidos sin perder y que dominó en cuanto se quitó de encima la presión inicial de su rival. Mantuvo el tipo el conjunto local a loas ocasiones de Pedro Neto, que detuvo con una mano Caoimhin Kelleher y a un golpe franco de Morgan Rogers. Fueron las amenazas de los blues que carecieron de acierto.

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Chelsea perdió con Brentford en la Premier League.
Chelsea perdió con Brentford en la Premier League.
Foto: AFP

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Empezó a amenazar el Brentford, que encarriló su primera victoria como local ante el Chelsea poco antes del descanso con un tiro de Yegor Yarmolyuk que detuvo el Dibu Martínez. Aunque más seria fue la advertencia de los locales al inicio de la segunda parte, un tiro al travesaño, de cabeza de Jaidon Anthony.

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El primero gol llegó a la hora de partido en un córner que botó el danés Mikel Damsgaard y que recogió, de espaldas, en el segundo palo el noruego Kristopher Aje. En boca de gol, Anthony de cabeza, llevó la pelota a la red.

Eso desorientó al Chelsea que no tiene gol. Llegó el segundo en el 83, en un contraataque dirigido por Kevin Schade que salvó primero el Dibu pero Igor Thiago, que acompañó la jugada, no falló. Marcó y sentenció.

Redondeó su victoria el Brentford en el añadido, por medio de Fabio Carvalho, que aprovechó un pase preciso de Schade que sonrojó al Chelsea, en crisis.

-- Ficha técnica:

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3 - Brentford: Caoimhin Kelleher; Aaron Hickey (Michael Kayode, m.69), Kristoffer Ajer, Jannik Schuster, Malick Diouf (Keane Lewis Potter, m.81); Mamadou Sangare, Vitaly Janelt (Fabio Carvalho, m.87); Jaidon Anthony (Dango Ouattara,m.81), Yegor Yarmolyuk (Mamadou Sangare, m.69), Kevin Schade; e Igor Thiago.

0 - Chelsea: Emiliano Dibu Martínez; Wesley Fofana (Josh Acheampong, m72), Maxence Lacroix, Levi Colwill; Pedro Neto (Estevao, m.87), Valentin Barco (Mahdi Nicoli Jazuli, m.87), Romeo Lavia, Pep Chavarría; Cole Palmer, Morgan Rogers y Danny Welbeck (Geovany Quenda, m.72).

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Goles: 1-0, m.61: Jaidon Anthony; 2-0, m.83: Igor Thiago; 3-0, m.95: Fabio Carvalho.

Árbitro: Andy Madley. Mostró tarjeta amarilla a Igor Thiago y Mamadou Sangare, del Brentford.

Incidencias: encuentro de la quinta jornada disputado en el Brentford Community Stadium de Londres ante unos 17.000 espectadores.

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