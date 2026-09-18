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Gol Caracol  / Selección Colombia  / El Mundial Femenino Sub-20 abre el telón de los cuartos de final; Colombia espera por Nigeria

El Mundial Femenino Sub-20 abre el telón de los cuartos de final; Colombia espera por Nigeria

Este sábado comienzan los cuartos de final del Mundial Femenino Sub-20 que se juega en Polonia con dos grandes compromisos. La Selección Colombia se enfrenta a Nigera. ¡Agéndese!

Por: EFE
Actualizado: 18 de sept, 2026
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Editado por: Gol Caracol
La Selección Colombia femenina Sub-20 enfrenta a Nigeria en los cuartos de final del Mundial.
La Selección Colombia femenina Sub-20 enfrenta a Nigeria en los cuartos de final del Mundial.
Foto: FCF

El Mundial Femenino Sub-20 de Polonia llega a los cuartos de final con los dos primeros encuentros, este sábado 18 de septiembre, el Corea del Sur vs. Italia en el que el conjunto europeo quiere seguir haciendo historia, y el vibrante Brasil frente a España entre dos aspirantes a luchar por alcanzar la final. La Selección Colombia jugará el domingo frente a Nigeria. Este partido lo podrá ver EN VIVO por Gol Caracol, en Ditu y en este portal, haciendo clic aquí: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

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El estadio Arena de Sosnowiec será el escenario de ambos partidos, el primero entre surcoreanas e italianas a partir de las 8:00 de la mañana, y el segundo entre brasileñas y españolas, a las 11:30 a.m.; ambos duelos en horario para nuestro país.

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El cuadro asiático, verdugo de Argentina en los octavos de final, intentará alcanzar la semifinales de este Mundial por segunda vez en su historia, tras haber sido tercero en 2010 en Alemania, mientras que Italia pretende seguir agrandando su histórico torneo, ya que nunca había llegado a los cuartos de final y en esta ocasión están demostrando una gran competitividad, tanto que apearon a China tras la tanda de penaltis.

Brasil enfrenta a España en los cuartos de final del Mundial Femenino Sub-20.
Brasil enfrenta a España en los cuartos de final del Mundial Femenino Sub-20.
Foto: Getty Imágenes

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Brasil superado en octavos el duro escollo de Estados Unidos, equipo al que superó tras las penas máximas después de empatar a uno, también trata de retornar a las semifinales, cota que no alcanza desde Costa Rica 2022, cuando concluyó en la tercera plaza en un torneo que ganó precisamente España, que en la actual edición está cuajando un magnífico torneo, con pleno de triunfos y unos números espectaculares.

Colombia enfrenta a Nigeria

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Para el domingo quedan las otras dos eliminatorias, la que enfrenta a Corea del Norte, defensora del título y gran favorita tras volver a ganar a Japón (como en la final de la pasada edición), y Canadá, que sorprendió a Francia; y la que mide a Nigeria, que goleó a Inglaterra por 3-0, y Colombia, que dejó fuera de la competición a la anfitriona Polonia (1-0) con un postrero autogol para estar en la segunda semifinal de su historia tras la cuarta plaza de Alemania 2010, ronda en la que cayó precisamente ante el cuadro africano.

Jugadoras de la Selección Colombia femenina Sub-20 festejando triunfo contra Polonia.
Jugadoras de la Selección Colombia femenina Sub-20 festejando triunfo contra Polonia.
Foto: Getty Images.

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Ambos partidos tendrán como escenario el estadio Miejski de Lodz, que ya albergará el resto del torneo. El choque entre nigerianas, que han ido a más a lo largo del torneo, y colombianas, será a las 8:00 de la mañana. Y el de las norcoreanas y canadienses a las 11:30 de la mañana, en Colombia.

Los partidos de cuartos de final del Mundial Femenino Sub-20 que podrá ver EN VIVO por TV en Gol Caracol y Ditu:

Brasil vs. España
Día: sábado 19 de septiembre.
Hora: 11:30 a.m. (Colombia).
Jornada: cuartos de final.
TV: Gol Caracol y Ditu.
Estadio: Arena Sosnowiec.
Árbitra: Lizeth García.

Nigeria vs. Colombia
Día: domingo 20 de septiembre.
Hora: 8:00 a.m. (Colombia).
TV: Gol Caracol y Ditu.
Estadio: Miejski LKS Lodz.
Árbitra: Maria Sole Ferrieri Caputi.

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