"Esa historia de que acabar con las apuestas, va a acabar con el fútbol en Brasil es una estupidez"

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este viernes que prohibir las apuestas deportivas por Internet no acabará con el fútbol en Brasil, en respuesta a una carta abierta en la que varios de los principales clubes del país advirtieron de los graves efectos que tendría una eventual prohibición del mercado regulado.

"Esa historia de que acabar con las apuestas deportivas va a acabar con el fútbol es una estupidez", afirmó el líder progresista en un mitin en la ciudad de Guarulhos.

Fue una respuesta a una advertencia hecha por los clubes la víspera en el sentido de que la prohibición, al dejarlos sin su principal fuente de financiación, los dejará amenazados.

Palmeiras y Flamengo se disputan la cima del Brasileirao y ambos están en semifinales de Libertadores Fotos: AFP

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El mandatario defendió que, si dependiera exclusivamente de él, las plataformas de apuestas serían prohibidas, aunque reconoció que cualquier cambio depende del Congreso y de la discusión institucional.



Lula también cuestionó el argumento de los clubes al recordar que el fútbol brasileño ya conquistó títulos internacionales antes de la llegada de las denominadas 'bets' al país.

Las declaraciones se produjeron un día después de que clubes de São Paulo y Río de Janeiro, junto con entidades del fútbol y la principal asociación de las emisoras de radio y televisión, publicaran un manifiesto en defensa del mercado regulado de apuestas y de la publicidad de las empresas autorizadas por el Ministerio de Hacienda.

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En la carta, los clubes reconocen que la expansión de las apuestas genera "desafíos" y que sus efectos sociales, especialmente entre las personas más vulnerables, requieren atención del Estado, las empresas y los sectores involucrados.

Sin embargo, sostienen que la respuesta debe ser el fortalecimiento de la regulación, la fiscalización, la educación y las medidas de prevención.

Uno de los principales argumentos del fútbol es el peso económico que han adquirido las apuestas autorizadas. Según el manifiesto, sus inversiones se convirtieron en "una de las principales fuentes de ingresos del deporte" y alcanzan no solo a los grandes clubes, sino también a equipos de menor tamaño, divisiones de ascenso y competiciones con menor exposición comercial.

Los clubes sostienen además que esos recursos permiten mantener estructuras administrativas, centros de entrenamiento, proyectos sociales y áreas como el fútbol femenino y la formación de jóvenes talentos, que serían especialmente vulnerables ante una caída abrupta de los ingresos.

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La carta también advierte de que una prohibición del mercado regulado no necesariamente eliminaría las apuestas.

Según los clubes, podría provocar el desplazamiento de los usuarios hacia plataformas clandestinas, que no pagan impuestos y no están sometidas a los mismos mecanismos de protección, fiscalización y prevención.

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"El hincha no puede pagar esa cuenta", concluye el manifiesto, que resume su posición con la frase "Si se acaba el mercado regulado, las apuestas no acaban. El fútbol es el que acaba".

El Gobierno estudia modificar el marco legal que regula las apuestas en Brasil ante la preocupación por sus efectos sobre el endeudamiento de las familias, especialmente las de menores ingresos.