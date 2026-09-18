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Gol Caracol  / "A Messi hay que escucharlo siempre"; el DT de Inter Miami destaca el liderazgo del '10'

"A Messi hay que escucharlo siempre"; el DT de Inter Miami destaca el liderazgo del '10'

El DT del Inter Miami, Cristian 'Kily' González, destacó el peso y la influencia de Lionel Messi en las decisiones deportivas del club y aseguró que su liderazgo es la clave detrás de los éxitos.

Por: EFE
Actualizado: 18 de sept, 2026
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Lionel Messi, capitán y figura del Inter Miami.
Lionel Messi, capitán y figura del Inter Miami.
Foto: AFP

El entrenador del Inter Miami, Cristian 'Kily' González, destacó este viernes el valor que tiene la voz de Lionel Messi para el equipo, debido a su experiencia y su talento, y aseguró que el liderazgo del '10' ha sido esencial para los éxitos del club.

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"Las opiniones de esta clase de jugadores, en este caso de Leo, son fundamentales para el club. Creo que quedó demostrado. Desde que llegó se lograron muchísimas cosas", dijo a los medios el técnico de 'Las Garzas' después del entrenamiento.

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"Tienes que escucharlo siempre", subrayó.

Lionel Messi en Inter Miami vs. Cruz Azul.
Lionel Messi en Inter Miami vs. Cruz Azul.
afp.

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González, que debutó el miércoles conquistando el título de la Campeones Cup, guarda una estrecha relación con Messi, y él mismo expresó que el apoyo del '10' fue fundamental para su fichaje como nuevo entrenador del Inter Miami.

Ambos coincidieron en la selección argentina cuando un joven Messi daba sus primeros pasos y el exjugador de Zaragoza, Valencia o Rosario Central encaraba la recta final de su carrera.

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Dos décadas después, es Messi quien, a sus 39 años, jugará el 6 de octubre contra Benín en Buenos Aires un amistoso que marcará su retirada oficial con la Albiceleste.

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"Me encantaría (asistir), pero el resto de chicos que no van a sus selecciones que tienen que trabajar", lamentó González.

El entrenador señaló que "va a ser muy duro" no ver de nuevo a Messi con la camiseta de su selección, pero recordó que el astro argentino ya lo ha dado todo con Argentina y lo importante es que sea feliz.

Inter Miami se coronó campeón de la Campeones Cup.
Inter Miami se coronó campeón de la Campeones Cup.
Foto: AFP

Messi anunció su retiro el 1 de septiembre en una carta pública en sus redes sociales en la que explicó que tomó la decisión después de la final perdida ante España en el Mundial 2026 en julio pasado y el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, en agosto.

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