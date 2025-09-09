Publicidad

Gol Caracol  / Chile empató 0-0 con Uruguay en Santiago y cerró las Eliminatorias como colero

Por tercera vez consecutiva, la ‘estrella solitaria’ se quedó por fuera de la Copa del Mundo y firmó su presentación más penosa en las Eliminatorias de los últimos 20 años.

Por: EFE
Actualizado: septiembre 09, 2025 10:14 p. m.
Chile vs. Uruguay, Eliminatorias Sudamericanas
AFP