A ciclista colombiano le pegaron vulgar rapada en Vuelta a España; 'culpa' de Egan Bernal

La Vuelta a España 2025 ha dado para todo tipo de situaciones, principalmente extradeportivas, que han llenado de condimentos la carrera, como su paso por 4 países, las protestas y saboteos de manifestantes propalestinos en distintas etapas, las agresiones a algunos ciclistas y hasta el rechazo de los pedalistas frente a dichos incidentes.

Sin embargo, también se han presentado hechos pintorescos y uno de ellos tuvo como protagonista a uno de los 7 corredores colombianos que tomaron la partida.

De hecho, su propio equipo se encargó de difundir la broma que le hicieron en plena concentración, donde le quitaron el pelo y lo dejaron prácticamente irreconocible.



Colombiano Brandon Rivera, rapado en Vuelta a España

El pedalista en cuestión es la mano derecha de Egan Bernal en la escuadra británica Ineos Grenadiers y hombre que a sus 29 años de edad afronta su segunda ronda ibérica.

Se trata del zipaquireño Brandon Rivera, que es catalogado por el mismo Egan como “el Dayro Moreno del ciclismo” y hombre que se suele caracterizar por su buen humor.

De hecho, voluntariamente accedió al procedimiento debido a una apuesta relacionada con un triunfo de etapa, como el que tuvo Bernal el día anterior.

En consecuencia, sus coequiperos le hicieron un particular ‘look’ en el que le dejaron un par de mechones, tarea de la que fue partícipe Bernal, según se pudo ver en la publicación que su equipo hizo en redes sociales con una particular justificación.

“Gracias a un corte de pelo más aerodinámico, es genial ver que Brandon Rivera logró entrar en la escapada hoy”, trino su escuadra en desarrollo de la etapa 17.

Lo cierto es que el casco hizo que los aficionados no se dieran cuenta de cómo había quedó el pedalista, que cruzó la meta junto a Egan en las casillas 113 y 114, respectivamente, a 23:45 minutos del ganador del día, el italiano Giulio Pellizzari.

