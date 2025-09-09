Publicidad

SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
Egan Bernal ganó y calentó partido Colombia vs. Venezuela: "Pongan a Dayro Moreno; soy fan"

Egan Bernal ganó y calentó partido Colombia vs. Venezuela: “Pongan a Dayro Moreno; soy fan”

El ciclista zipaquireño declaró su admiración por el experimentado goleador tolimense justo después de haberse impuesto en la etapa 16 de la Vuelta a España 2025.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: septiembre 09, 2025 02:25 p. m.
Egan Bernal pidió que Dayro Moreno juegue en la Selección Colombia vs. Venezuela.jpg
Desde la Vuelta a España, Egan Bernal se declaró fanático y seguidor de Dayro Moreno.
Fotos: @lavuelta y FCF.