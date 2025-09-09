Egan Bernal ganó y calentó partido Colombia vs. Venezuela: “Pongan a Dayro Moreno; soy fan”

Egan Bernal triunfó con autoridad en la ronda ibérica el martes 9 de septiembre luego de atacar desde los primeros kilómetros y lanzarse por la victoria en el tramo final junto al local Mikel Landa, al que venció en el embalaje que hubo entre ambos.

Su conquista, la primera en una gran vuelta después del accidente que casi acaba con su vida, coincidió con la fecha en la que la Selección Colombia de fútbol tenía programada la visita a Venezuela en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas.

Fue por ello que el pedalista, que no ganaba en la gran carpa desde 2021, cuando se impuso en el Giro de Italia, se vistió de hincha y lanzó un pedido especial para el argentino Néstor Lorenzo, entrenador del equipo ‘cafetero’.

El corredor del escuadrón británico Ineos Grenadiers sorprendió con su solicitud horas después de su logro, pues no pudo atender a la prensa antes debido a que manifestantes propalestinos se tomaron la meta, causaron incidentes y la fracción se recortó 8 kilómetros, lo que evitó su contacto inmediato con la prensa que lo esperaba en el lugar establecido inicialmente por los organizadores de la Vuelta a España 2025.



Egan Bernal pide a Dayro Moreno para Colombia vs. Venezuela

El ‘escarabajo’ fue consultado en Noticias Caracol por la contienda y de inmediato declaró su admiración por Dayro Moreno.

“Tengo que decir que soy superfan de Dayro Moreno, de verdad. Lo sigo en las redes y es un personaje”, indicó en inició.

Y lo comparó con uno de sus paisanos y a la vez gregarios en la ronda ibérica: “Me parece que es como Brandon Rivera. Brandon Rivera es el Dayro Moreno del ciclismo. Brandon es un personaje, es un Dayro en potencia en el buen sentido”.

Posteriormente, mandó el mensaje para el partido: “Lo que hace Dayro es impresionante, es un goleador. Ojalá lo metan”.

Eso sí, aclaró que habla desde la afición: “Ellos saben lo que hacen. Yo soy un ciclista opinando de fútbol y no aplica.”.

Por último, tuvo palabras de apoyo para los jugadores del elenco tricolor: “Lo importante es que les vaya muy bien, que hagan lo mejor posible y que se diviertan”.