Clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 17: Egan Bernal no resistió

Este miércoles 10 de septiembre, la etapa 17 de la Vuelta a España 2025 dejó como ganador a Giulio Pellizzari (Red Bull BORA Hansgrohe), quien atacó en el último ascenso y sigue firme como líder de los jóvenes. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) retuvo la camiseta roja mientras que el colombiano Egan Bernal (INEOS Grenadiers) sufrió y cedió tiempo.

La jornada comenzó con varios ataques, pero la fuga tardó en crearse con un grupo de 12 corredores que tuvo a los colombianos Harold Tejada (XDS Astana) y Brandon Rivera (INEOS Grenadiers). El pelotón no les dio mucho margen, los cazó a 11 km de meta y en el ascenso final vino el ataque de Pellizzari ante los favoritos.

Los corredores tomaron la partida en O Barco de Valdeorras y tan pronto alzaron la bandera se dieron los primeros ataques para crear la fuga. Mads Pedersen, Magnus Sheffield, Michal Kwiatkowski, Joel Nicolau, Pierre Thierry, Bjorn Koerdt y Jonas Gregaard lo intentaron, pero el lote no lo permitió.

A 119 km sí se creó un grupo de escapados y con protagonismo colombiano. Brandon Rivera y Harold Tejada lograron su cometido junto a Mihkel Mihkels, Madis Tielens, Antonio Tiberi, Patrick Gamper, Léandre Lozouet, Sergio Samitier, Luca van Boven, Gijs Leemreize, Timo Roosen, Nicolau y Gregaard.

Nicolau cruzó primero en el Paso de las Traviesas y Van Boven se impuso en el esprint intermedio en Almazcara. La diferencia entre lote y escapados nunca sobre paso 1:40, así que la situación estaba controlada.

En la fuga atacó Tiberi, Tejada respondió y el último intento fue de Samitier. Sin embargo, el pelotón apretó en el último ascenso y apagó sus ilusiones a 12 km de meta.

En ese punto, el grupo principal se seleccionó y tanto Egan Bernal como Tejada se descolgaron. Los favoritos rodaron juntos hasta que vino la ofensiva de Jai Hindley. Jonas Vingegaard, Thomas Pidcock, Joao Almeida, Giulio Pellizzari y Matthew Riccitello le siguieron la rueda sin problemas.

Cuando todo pintaba a una definición en los últimos metros, Pellizzari lanzó su ataque y logró su primer triunfo en una 'grande' del ciclismo. El podio de la jornada lo completaron Pidcock y Hindley. Vingegaard culminó cuarto y sostuvo la camiseta roja sin problemas.

Giulio Pellizzari, ganador de la etapa 17 de la Vuelta a España 2025. Getty Images.

Clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 17

1. Vingegaard Jonas (Team Visma | Lease a Bike) - 64:53:55

2. Almeida João (UAE Team Emirates - XRG) +0:50

3. Pidcock Thomas (Q36.5 Pro Cycling Team) +2:28

4. Hindley Jai (Red Bull - BORA - hansgrohe) +3:04

5. Pellizzari Giulio (Red Bull - BORA - hansgrohe) +3:51

6. Gall Felix (Decathlon AG2R La Mondiale Team) +4:57

7. Riccitello Matthew (Israel - Premier Tech) +4:59

8. Kuss Sepp (Team Visma | Lease a Bike) +6:24

9. Træen Torstein (Bahrain - Victorious) +7:06

10. Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) +10:16