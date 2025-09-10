Publicidad

Cabezote seccion ciclismo 2024 DK
Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 17: Egan Bernal no resistió

Clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 17: Egan Bernal no resistió

La decimoséptima jornada de la Vuelta a España 2025 dejó como ganador al italiano Giulio Pellizzari, quien solidificó su liderato en la clasificación de los jóvenes. Egan Bernal no la pasó bien.

Por: Caracol Sports
Actualizado: septiembre 10, 2025 10:46 a. m.
Egan Bernal, ciclista colombiano.
Getty Images.