Gol Caracol  / Ciclismo  / “No sé si me tiraron orina”: Jonas Vingegaard estalla por agresión en Vuelta a España 2025

“No sé si me tiraron orina”: Jonas Vingegaard estalla por agresión en Vuelta a España 2025

Los ataques hicieron irritar al ciclista danés, jefe de filas del equipo neerlandés Visma-Lease a Bike y líder de la clasificación general de la ronda ibérica.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: septiembre 10, 2025 09:57 a. m.
Jonas Vingegaard, agredido en Vuelta a España 2025.jpg
Jonas Vingegaard, molesto con agresiones en Vuelta a España 2025.
Foto: @lavuelta.