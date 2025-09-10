Egan Bernal ganó la etapa 16 de la Vuelta a España, pero INEOS le quiere poner competencia

El ciclismo colombiano estuvo de celebración y jubilo el martes por el triunfo de Egan Bernal, quien alzó los brazos por primera vez en la Vuelta a España, la única 'grande' dónde no había ganado. Si bien la etapa 16 fue recortada por protestas en la línea de meta, eso no le restó méritos a lo hecho por el 'joven maravilla' que se metió en la fuga y se impuso en el mano final sobre el español Mikel Landa.

Bernal no se subió a un podio, ni pudo festejar mucho por que la zona donde todo estaba preparado había colapsado por los cientos de manifestantes. La victoria del nacido en Zipaquirá fue la segunda para el INEOS Grenadiers en la 'ronda ibérica', puesto que Ben Turner ya había festejado en una fracción al esprint. Lo que llama la atención es que la prensa europea asegura que el conjunto británico tiene en mente fichar a dos corredores que apuntaría a las clasificación general de las competencias. ¿Hay dudas sobre Egan?

Según la 'Gazzetta dello Sport', "INEOS Grenadiers aún confía, según nuestras fuentes, en firmar Oscar Onley (ahora en el Picninc Postnl) este año, 4º en el Tour de Francia para 2026. Una fuente nos indicó que el acuerdo es posible", reveló el citado medio italiano. La noticia no parece descabellada, ya que se trata de un corredor de 22 años, con mucho futuro y que además es inglés.

Info @Gazzetta_it - @INEOSGrenadiers still confident - according to our sources - to sign @OscarOnley (now with @picnicpostnl) this year 4th at @LeTour for 2026. A source told us that the deal is 'possible' at this stage @cycling_podcast — Ciro Scognamiglio (@cirogazzetta) September 9, 2025

Oscar Onley, cicista británico. LOIC VENANCE/AFP

Sin embargo, Onley no es el único ciclista en la carpeta del INEOS. El canadiense Derek Gee, de 28 años, interesa mucho, aunque su vinculo podría traer problemas.

El pedalista, que fue cuarto en el Giro de Italia de 2025, militaba en el Israel Premier Tech, la escuadra por la que cientos de manifestantes han protestado en esta Vuelta a España, y no salió en los mejores términos. El equipo asegura que todavía tiene contrato hasta 2028, mientras que Gee dejó en claro que “no fue una decisión fácil, pero una que hice luego de una cuidadosa consideración y por legitimas razones. Ciertos problemas simplemente hicieron insostenible mi continuidad en el equipo”.

Derek Gee celebra su triunfo en el Critérium del Dauphiné. /AFP

Cabe recordar, que, INEOS tiene en mente reforzarse ante el más reciente retiro profesional de Geraint Thomas.



Palmarés de Oscar Onley

2022

1 etapa del Giro del Valle de Aosta

2024

1 etapa del Tour Down Under

2025

1 etapa de la Vuelta a Suiza

Palmarés de Derek Gee

2021

3.º en el Campeonato de Canadá Contrarreloj

3.º en el Campeonato de Canadá en Ruta

2022

Campeonato de Canadá Contrarreloj

2023

Premio de la combatividad del Giro de Italia​

Campeonato de Canadá Contrarreloj

2024

1 etapa del Critérium del Dauphiné

2025