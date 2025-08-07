Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
FALCAO GARCÍA
HINCHA MUERTO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Ciclismo  / Ciclista colombiano sorprendió en Europa: fue segundo en la etapa 1 de la Vuelta a Portugal

Ciclista colombiano sorprendió en Europa: fue segundo en la etapa 1 de la Vuelta a Portugal

La Vuelta a Portugal ya está en marcha y un colombiano se lució en la primera jornada al cruzar la meta en la segunda posición, siendo solamente superado por el argentino Nicolás Tivani.