Ciclista colombiano sorprendió en Europa: fue segundo en la etapa 1 de la Vuelta a Portugal

El argentino Nicolás Tivani, del Aviludo-Louletano-Loulé, ganó este jueves la primera etapa de la Vuelta a Portugal, aunque el maillot amarillo sigue en manos del luso Rafael Reis.

El ciclista sanjuanino se impuso con un esprint final en la primera llegada en alto de la prueba portuguesa y completó los 162,3 kilómetros que unían Viana do Castelo y el Santuario de Sameiro, en Braga, en 3 horas, 56 minutos y 4 segundos.

Le siguieron de cerca el colombiano Jesús David Peña (APHotels & Resorts-Tavira-SC Farense) y el australiano Brady Gilmore (Israel Premier Tech Academy), con uno y dos segundos más respectivamente.

El idioma castellano fue el predominante entre los diez primeros, ya que el español Julen Arriola-Bengoa, del Caja Rural-Seguros RGA, fue séptimo, su compatriota Pau Martí (Israel Premier Tech Academy) fue noveno y el también colombiano Adrián Bustamante (GI Group Holding-Simoldes-UDO) terminó décimo.

Sin embargo, la 86ª edición de la Vuelta a Portugal sigue liderada por Rafael Reis, del Anicolor-Tien 21, que terminó en 13ª posición y consiguió mantener el maillot amarillo obtenido con su triunfo este miércoles en el prólogo.

La 'Portuguesa', como se conoce a la carrera, continúa este viernes con su segunda etapa, que tendrá un recorrido de 167,9 kilómetros entre las localidades de Felgueiras y Fafe, ambas en el norte.

En Fafe, los ciclistas saldrán brevemente del asfalto para recorrer un tramo de tierra familiar para los aficionados al automovilismo, ya que es una de las rondas más célebres del Rally de Portugal.



Clasificación de la etapa 1 de la Vuelta a Portugal 2025

1. TIVANI Germán Nicolás - Aviludo - Louletano - Loulé - 3:56:04

2. PEÑA Jesús David - APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense - //

3. GILMORE Brady - Israel Premier Tech Academy - //

4. NYCH Artem - Anicoll / Ten 21 - //

5. MEDEIROS João - Credibom / LA Aluminios / Marcos Car - //

6. LOPES Lucas - Rádio Popular - Paredes - Boavista - //

7. ARRIOLA-BENGOA Julen - Caja Rural - Seguros RGA - //

8. DUARTE Emanuel - Credibom / LA Aluminios / Marcos Car - //

9. MARTÍ Pau - Israel Premier Tech Academy - //

10. BUSTAMANTE Adrián - GI Group Holding - Simoldes - UDO - //