Colombianos se roban miradas en la Vuelta a Portugal: podio en etapa 5 y lucha en la general

El australiano Brady Gilmore se impuso este lunes en el esprint final al colombiano Santiago Mesa y al corredor del Caja Rural Iúri Leitão y ganó la quinta etapa de la Vuelta a Portugal, que sigue liderada por el vigente campeón, el ruso Artem Nych.

Gilmore, del Israel Premier Tech Academy, completó los 155,5 kilómetros entre Lamego y Viseu en 3 horas, 37 minutos y 13 segundos, el mismo tiempo que Mesa, del Efapel Cycling, y Leitão, en segundo y tercer lugar respectivamente.

El cuarto puesto fue para el argentino Germán Nicolás Tivani, mientras que su compatriota y compañero de equipo en el Aviludo-Louletano-Loulé, Tomás Contte, concluyó en décima posición.

También terminaron entre los diez primeros el español Raúl Rota, del Rádio Popular-Paredes-Boavista, que quedó en sexto lugar, y el mexicano Edgar David Cadena, del Petrolike, que con su octavo puesto mantiene la consistencia del equipo azteca en la prueba portuguesa.

En la general, Nych (Anicolor-Tien 21) sigue con el maillot amarillo tras su 29.º puesto en esta etapa, con una ventaja de ocho segundos sobre el sudafricano Byron Munton (Feirense-Beeceler) y 12 sobre el colombiano Jesús David Peña (APHotels & Resorts-Tavira-SC Farense).

Jesús David Peña, ciclista colombiano. Vuelta a Portugal.

Los corredores de la 86ª Vuelta a Portugal disfrutarán ahora de un descanso y el miércoles volverán a la carretera para disputar la sexta ronda, que será de 175,2 kilómetros entre Águeda y Guarda, en el centro luso.

Clasificación general de la Vuelta a Portugal 2025, tras la etapa 5

