Noticias Caracol Arkea
Arkea
Equipo de ciclismo profesional francés, de categoría UCI ProTeam y actualmente participa en las divisiones de ciclismo UCI ProSeries.
Arkéa, equipo al que Nairo Quintana le dio brillo, agoniza; desaparición estaría cerca
Se trata de una de las escuadras francesas de la primera división del ciclismo internacional que tuvo sus máximas victorias con el corredor colombiano.
Benjamin Declercq, de superar una enfermedad y correr con Nairo Quintana, a retirarse a sus 28 años
Para sorpresa de muchos, el ciclista belga Benjamin Declercq confirmó esta noticia en sus redes sociales, revelando cuál será su inesperada profesión.
Arkéa Samsic, exequipo de Nairo Quintana, sumó dos refuerzos de cara a la temporada 2023
La formación francesa Arkéa Samsic firmó a dos ciclistas y completó los 30 cupos permitidos para afrontar la próxima campaña, su primera bajo el estatus UCI WorldTour.
Nairo Quintana, tras fallo del TAS: "Nunca tuve líos de dopaje; la vida sigue y la tormenta pasará"
Este jueves se conoció la decisión definitiva respecto al caso del ciclista colombiano, Nairo Quintana, y las noticias no fueron para nada alentadoras.
Tremendo combo: Nairo Quintana y una sesión de entrenamiento junto a varios ciclistas de lujo
El boyacense compartió unas fotografías, donde se observa a los otros siete corredores con los que compartió.
La importante suma de dinero que Nairo Quintana perdería, si se confirma la sanción de la UCI
Más allá de que lo importante es demostrar su inocencia y limpiar su nombre, este tema económico no pasa desapercibido.
#YoCreoEnNairo, la campaña de apoyo a Nairo Quintana, tras la dura sanción impuesta por la UCI
A través de un emotivo video y usando dicho numeral, las redes sociales se han llenado de mensajes de respaldo para el colombiano.
Sebastián Molano, entre el apoyo a Nairo Quintana y un 'vainazo' a quienes critican sin saber
En medio del duro momento que vive el ciclista del Arkéa, su compatriota, del UAE Emirates, le envió unas palabras de aliento.
Miguel Ángel López, no se comprometió, pero tampoco ocultó su tristeza por el caso de Nairo Quintana
El retiro del hombre del Arkéa, de la Vuelta a España, ha generado toda clase de reacciones, entre ellas de 'Supermán', quien habló.
Harold Tejada y su voz de aliento para Nairo Quintana: "Tratamos de apoyarlo en lo que más se pueda"
El ciclista boyacense, del Arkéa Samsic, vive unas horas muy complicadas y, sobre ello, se pronunció el joven corredor del Astana.