Noticias Caracol  / Arkea

Arkea

Equipo de ciclismo profesional francés, de categoría UCI ProTeam y actualmente participa en las divisiones de ciclismo UCI ProSeries.

  • Nairo Quintana: equipo Arkea, al que perteneció, se quedó sin patrocinios.jpg
    Nairo Quintana, máxima figura que tuvo el equipo francés Arkea.
    Foto: Arkea.
    Ciclismo

    Arkéa, equipo al que Nairo Quintana le dio brillo, agoniza; desaparición estaría cerca

    Se trata de una de las escuadras francesas de la primera división del ciclismo internacional que tuvo sus máximas victorias con el corredor colombiano.

  • Benjamin Declercq, exciclista profesional belga
    Benjamin Declercq, exciclista profesional belga, en un Tour de Francia
    Getty Images
    Ciclismo

    Benjamin Declercq, de superar una enfermedad y correr con Nairo Quintana, a retirarse a sus 28 años

    Para sorpresa de muchos, el ciclista belga Benjamin Declercq confirmó esta noticia en sus redes sociales, revelando cuál será su inesperada profesión.

  • Luca Mozzato, ciclista italiano, nueva incorporación del Arkéa Samsic.
    Luca Mozzato, ciclista italiano, nueva incorporación del Arkéa Samsic.
    AFP
    Ciclismo

    Arkéa Samsic, exequipo de Nairo Quintana, sumó dos refuerzos de cara a la temporada 2023

    La formación francesa Arkéa Samsic firmó a dos ciclistas y completó los 30 cupos permitidos para afrontar la próxima campaña, su primera bajo el estatus UCI WorldTour.

  • Nairo Quintana, ciclista colombiano
    Nairo Quintana, líder del Arkeá en el Tour de Francia 2022
    AFP
    Ciclismo

    Nairo Quintana, tras fallo del TAS: "Nunca tuve líos de dopaje; la vida sigue y la tormenta pasará"

    Este jueves se conoció la decisión definitiva respecto al caso del ciclista colombiano, Nairo Quintana, y las noticias no fueron para nada alentadoras.

  • Nairo Quintana, ciclista colombiano del Arkéa
    Nairo Quintana, ciclista colombiano del Arkéa Samsic
    AFP
    Ciclismo

    Tremendo combo: Nairo Quintana y una sesión de entrenamiento junto a varios ciclistas de lujo

    El boyacense compartió unas fotografías, donde se observa a los otros siete corredores con los que compartió.

  • Nairo Quintana, ciclista colombiano
    Nairo Quintana, líder del Arkeá en el Tour de Francia 2022
    AFP
    Ciclismo

    La importante suma de dinero que Nairo Quintana perdería, si se confirma la sanción de la UCI

    Más allá de que lo importante es demostrar su inocencia y limpiar su nombre, este tema económico no pasa desapercibido.

  • Nairo Quintana, corredor colombiano, del Tour de Francia.
    Nairo Quintana, corredor colombiano, del Tour de Francia. @ArkeaSamsic
    Ciclismo

    #YoCreoEnNairo, la campaña de apoyo a Nairo Quintana, tras la dura sanción impuesta por la UCI

    A través de un emotivo video y usando dicho numeral, las redes sociales se han llenado de mensajes de respaldo para el colombiano.

  • Nairo Quintana, líder del Arkéa Samsic en el Tour de Francia 2022
    Nairo Quintana, líder del Arkéa Samsic en el Tour de Francia 2022
    Twitter @Arkea_Samsic
    Ciclismo

    Sebastián Molano, entre el apoyo a Nairo Quintana y un 'vainazo' a quienes critican sin saber

    En medio del duro momento que vive el ciclista del Arkéa, su compatriota, del UAE Emirates, le envió unas palabras de aliento.

  • nairo-quintana
    Nairo Quintana, ciclista colombiano.
    Getty Images
    Ciclismo

    Miguel Ángel López, no se comprometió, pero tampoco ocultó su tristeza por el caso de Nairo Quintana

    El retiro del hombre del Arkéa, de la Vuelta a España, ha generado toda clase de reacciones, entre ellas de 'Supermán', quien habló.

  • Nairo Quintana, en el Tour de Francia
    Nairo Quintana, en el Tour de Francia 2022
    AFP
    Ciclismo

    Harold Tejada y su voz de aliento para Nairo Quintana: "Tratamos de apoyarlo en lo que más se pueda"

    El ciclista boyacense, del Arkéa Samsic, vive unas horas muy complicadas y, sobre ello, se pronunció el joven corredor del Astana.

