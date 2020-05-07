Noticias Caracol Arkea Samsic
Arkea Samsic
Equipo de ciclismo profesional francés, de categoría UCI ProTeam y actualmente participa en las divisiones de ciclismo UCI ProSeries.
Arkéa, equipo al que Nairo Quintana le dio brillo, agoniza; desaparición estaría cerca
Se trata de una de las escuadras francesas de la primera división del ciclismo internacional que tuvo sus máximas victorias con el corredor colombiano.
Giro de Italia 2023: Clément Russo, el primer ciclista en dar positivo por COVID-19 en carrera
En la previa de la salida de la sexta etapa, el francés Clément Russo tuvo que decirle adiós a la competencia. La alarmas se prenden en el pelotón del Giro de Italia.
El hermano de Nairo Quintana compartirá formación con Winner Anacona en un equipo de Colombia
Dayer, hermano menor de Nairo Quintana, y Winner Anacona fueron vinculados a Colombia Pacto por el Deporte, tras su salida del Arkéa Samsic. Los boyacenses traerán su talento a nuestro país.
Benjamin Declercq, de superar una enfermedad y correr con Nairo Quintana, a retirarse a sus 28 años
Para sorpresa de muchos, el ciclista belga Benjamin Declercq confirmó esta noticia en sus redes sociales, revelando cuál será su inesperada profesión.
Arkéa Samsic, exequipo de Nairo Quintana, sumó dos refuerzos de cara a la temporada 2023
La formación francesa Arkéa Samsic firmó a dos ciclistas y completó los 30 cupos permitidos para afrontar la próxima campaña, su primera bajo el estatus UCI WorldTour.
Nairo Quintana recibió una propuesta por un equipo colombiano: ¿la aceptará?
Luego de su salida del Arkéa-Samsic, Nairo Quintana aún no ha podido resolver su futuro, pero ya le empiezan a llegar pretendientes, que desean sus servicios.
Nairo Quintana ya tendría sucesor en el Arkéa Samsic: se trata de una joven promesa ucraniana
Nairo Quintana, que aún sigue sin firmar con un equipo tras su controversial salida de la formación francesa, será reemplazado por un joven pedalista, de 20 años.
¡Se olvidaron de Nairo Quintana! Arkéa-Samsic hizo su balance del 2022 y no lo incluyó
Después de que la escuadra francesa ascendiera al WorldTour, destacaron los mejores momentos de la temporada pero en ninguno estuvo Nairo Quintana.
Nairo Quintana aclaró que no tuvo peleas con el Arkéa y que quedaron en buenos términos
En rueda de prensa, el ciclista colombiano Nairo Quintana afirmó que, a pesar de haber terminado la relación con los franceses, guarda su agradecimiento.
Nairo Quintana, tras fallo del TAS: "Nunca tuve líos de dopaje; la vida sigue y la tormenta pasará"
Este jueves se conoció la decisión definitiva respecto al caso del ciclista colombiano, Nairo Quintana, y las noticias no fueron para nada alentadoras.