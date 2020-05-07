En vivo
Noticias Caracol  / Arkea Samsic

Arkea Samsic

Equipo de ciclismo profesional francés, de categoría UCI ProTeam y actualmente participa en las divisiones de ciclismo UCI ProSeries.

  • Nairo Quintana: equipo Arkea, al que perteneció, se quedó sin patrocinios.jpg
    Nairo Quintana, máxima figura que tuvo el equipo francés Arkea.
    Foto: Arkea.
    Ciclismo

    Arkéa, equipo al que Nairo Quintana le dio brillo, agoniza; desaparición estaría cerca

    Se trata de una de las escuadras francesas de la primera división del ciclismo internacional que tuvo sus máximas victorias con el corredor colombiano.

  • Clement Russo, ciclista del Team Arkea - Samsic.
    Clement Russo, ciclista del Team Arkea - Samsic.
    /AFP
    Ciclismo

    Giro de Italia 2023: Clément Russo, el primer ciclista en dar positivo por COVID-19 en carrera

    En la previa de la salida de la sexta etapa, el francés Clément Russo tuvo que decirle adiós a la competencia. La alarmas se prenden en el pelotón del Giro de Italia.

  • El ciclista colombiano Dayer Quintana, en el Tour de Francia 2020.
    El ciclista colombiano Dayer Quintana, en el Tour de Francia 2020.
    /AFP
    Ciclismo

    El hermano de Nairo Quintana compartirá formación con Winner Anacona en un equipo de Colombia

    Dayer, hermano menor de Nairo Quintana, y Winner Anacona fueron vinculados a Colombia Pacto por el Deporte, tras su salida del Arkéa Samsic. Los boyacenses traerán su talento a nuestro país.

  • Benjamin Declercq, exciclista profesional belga
    Benjamin Declercq, exciclista profesional belga, en un Tour de Francia
    Getty Images
    Ciclismo

    Benjamin Declercq, de superar una enfermedad y correr con Nairo Quintana, a retirarse a sus 28 años

    Para sorpresa de muchos, el ciclista belga Benjamin Declercq confirmó esta noticia en sus redes sociales, revelando cuál será su inesperada profesión.

  • Luca Mozzato, ciclista italiano, nueva incorporación del Arkéa Samsic.
    Luca Mozzato, ciclista italiano, nueva incorporación del Arkéa Samsic.
    AFP
    Ciclismo

    Arkéa Samsic, exequipo de Nairo Quintana, sumó dos refuerzos de cara a la temporada 2023

    La formación francesa Arkéa Samsic firmó a dos ciclistas y completó los 30 cupos permitidos para afrontar la próxima campaña, su primera bajo el estatus UCI WorldTour.

  • nairo-quintana
    Nairo Quintana, ciclista colombiano.
    Getty Images
    Ciclismo

    Nairo Quintana recibió una propuesta por un equipo colombiano: ¿la aceptará?

    Luego de su salida del Arkéa-Samsic, Nairo Quintana aún no ha podido resolver su futuro, pero ya le empiezan a llegar pretendientes, que desean sus servicios.

  • Nairo Quintana, en el Tour de Francia
    Nairo Quintana, líder del Arkéa Samsic en el Tour de Francia
    AFP
    Ciclismo

    Nairo Quintana ya tendría sucesor en el Arkéa Samsic: se trata de una joven promesa ucraniana

    Nairo Quintana, que aún sigue sin firmar con un equipo tras su controversial salida de la formación francesa, será reemplazado por un joven pedalista, de 20 años.

  • Nairo Quintana
    Nairo Quintana (Arkéa - Samsic), en el podio como ganador del Tour de los Alpes Marítimos.
    Dario Belingheri/Getty Images
    Ciclismo

    ¡Se olvidaron de Nairo Quintana! Arkéa-Samsic hizo su balance del 2022 y no lo incluyó

    Después de que la escuadra francesa ascendiera al WorldTour, destacaron los mejores momentos de la temporada pero en ninguno estuvo Nairo Quintana.

  • nairo-quintana
    Nairo Quintana, ciclista del Arkéa Samsic.
    Getty Images
    Ciclismo

    Nairo Quintana aclaró que no tuvo peleas con el Arkéa y que quedaron en buenos términos

    En rueda de prensa, el ciclista colombiano Nairo Quintana afirmó que, a pesar de haber terminado la relación con los franceses, guarda su agradecimiento.

  • Nairo Quintana, ciclista colombiano
    Nairo Quintana, líder del Arkeá en el Tour de Francia 2022
    AFP
    Ciclismo

    Nairo Quintana, tras fallo del TAS: "Nunca tuve líos de dopaje; la vida sigue y la tormenta pasará"

    Este jueves se conoció la decisión definitiva respecto al caso del ciclista colombiano, Nairo Quintana, y las noticias no fueron para nada alentadoras.

