Caos en la Vuelta a España: violentas protestas obligaron a cancelar la etapa 21

Un grupo de manifestantes propalestinos detuvieron el pelotón de la Vuelta a España a 57 kilómetros de la meta, en las proximidades del Palacio Real de Madrid.

Las calles del centro de Madrid cercanas al final de la carrera se encontraban colapsadas por vallas derribadas y la presencia de los manifestantes, que protestaron por la participación del equipo ciclista Israel Premier Tech en la competición deportiva.

Razón por la que los organizadores de la competencia decidieron cancelar la jornada y nadie pudo celebrar como soñaba.

Videos de las protestas en la etapa 21 de la Vuelta a España

El recorrido de La Vuelta por Callao, invadido a pocos minutos de la llegada de los ciclistas a Madrid.



Las zonas de Atocha y meta, también con muchas protestas y a punto de la invasión.



Pinta a suspensión.pic.twitter.com/GN3jDUSA2D — José Manuel Amorós (@AmorosLive) September 14, 2025

‼️🚴#LaVuelta PROTESTAS EN MADRID



📢 Esta es la zona de Callao con las protestas al paso de coches de La Vuelta



📣 @alvarobenitolb pic.twitter.com/2ZBuwy4qjb — Carrusel Deportivo (@carrusel) September 14, 2025

🔴DIRECTO | Madrid espera la llegada de los ciclistas de La Vuelta con cánticos contra el genocidio de Israel en Gaza: "Cada niño muerto es un hijo nuestro"https://t.co/VvQWonGmlK pic.twitter.com/FG9mkz89Ru — elDiario.es (@eldiarioes) September 14, 2025

