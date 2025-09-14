Caos en la Vuelta a España: violentas protestas obligaron a cancelar la etapa 21

Publicidad
Un grupo de manifestantes propalestinos detuvieron el pelotón de la Vuelta a España a 57 kilómetros de la meta, en las proximidades del Palacio Real de Madrid.
Las calles del centro de Madrid cercanas al final de la carrera se encontraban colapsadas por vallas derribadas y la presencia de los manifestantes, que protestaron por la participación del equipo ciclista Israel Premier Tech en la competición deportiva.
Razón por la que los organizadores de la competencia decidieron cancelar la jornada y nadie pudo celebrar como soñaba.
Videos de las protestas en la etapa 21 de la Vuelta a España
El recorrido de La Vuelta por Callao, invadido a pocos minutos de la llegada de los ciclistas a Madrid.— José Manuel Amorós (@AmorosLive) September 14, 2025
Las zonas de Atocha y meta, también con muchas protestas y a punto de la invasión.
Pinta a suspensión.pic.twitter.com/GN3jDUSA2D
‼️🚴#LaVuelta PROTESTAS EN MADRID— Carrusel Deportivo (@carrusel) September 14, 2025
📢 Esta es la zona de Callao con las protestas al paso de coches de La Vuelta
📣 @alvarobenitolb pic.twitter.com/2ZBuwy4qjb
🔴DIRECTO | Madrid espera la llegada de los ciclistas de La Vuelta con cánticos contra el genocidio de Israel en Gaza: "Cada niño muerto es un hijo nuestro"https://t.co/VvQWonGmlK pic.twitter.com/FG9mkz89Ru— elDiario.es (@eldiarioes) September 14, 2025
Protestas a favor de Palestina en La Vuelta a España— RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 14, 2025
Los manifestantes saltan las vallas y se enfrentan a la policía.https://t.co/Xk35b2tIUZ pic.twitter.com/B4BjsXMc5N