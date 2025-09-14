"Terminar quinto en Vuelta a España y ser el mejor joven, es genial; todo salió perfecto"

El estadounidense Matthew Riccitello (Israel Premier Tech) celebró el logro de conquistar el maillot blanco de mejor joven de la Vuelta a España al término de la decisiva etapa de la Bola del Mundo, desbancando al italiano Giulio Pellizzari.

"El maillot blanco era un objetivo de la etapa. Si no hubiera sucedido, habría sido una buena Vuelta, pero afronté la etapa con la sensación de no tener nada que perder. Fue un día muy duro, lo cual creo que me vino bien", dijo Riccitello en meta.

Giulio Pellizzari estuvo fortísimo en toda la carrera. "Creo que todo me ha ido perfecto. Solo tenía que seguir las ruedas y aguantar lo máximo posible. Estoy contento con cómo me han ido las piernas estas tres semanas, y en particular esta última. Terminar con el maillot blanco y el quinto puesto en la general es genial, no podía haber ido mejor. Estoy muy contento".

El maillot blanco comentó sus sensaciones en el ascenso a La Bola del Mundo.

"Fue una última subida muy dura. Con tanta pendiente, es difícil disfrutarla. Simplemente, hay que ir a tope para llegar a la cima. Definitivamente, sufrí mucho en los últimos kilómetros, pero cruzas la meta y olvidas todo el sufrimiento de las últimas tres semanas. Fue un día realmente bonito", concluyó.

Jay Vine, ciclista del UAE Team Emirates XRG, ganó la camiseta de la montaña en la Vuelta a España 2025 AFP

Mikel Landa, gran protagonista en La Vuelta 2025

El español Mikel Landa (Soudal Quick Step) explicó, tras la etapa de este sábado en la Bola del Mundo, que intentó ir a por a la etapa al llegar a "las Siete Revueltas", pero que luego se quedó "vacío" y se le "hizo la subida eterna".

"Lo he intentado al ver que en la escapada llevábamos un minuto al llegar a las Siete Revueltas, pero luego me he quedado vacío y ya la subida se me ha hecho eterna", dijo el alavés, decimocuarto en la etapa, a 2' 21'' del ganador, Jonas Vingegaard.

Respecto a la sentada a 18 km de meta de activistas propalestinos que a punto estuvo de parar la carrera, Landa dijo que él, que iba primero y escapado en la etapa, ha "logrado pasar", y que no sabe "lo que ha pasado después".