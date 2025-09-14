"Que Jonas Vingegaard haya ganado la Vuelta a España, tras ayudarme en 2023, es un sueño"

El estadounidense Sepp Kuss (Team Visma Lease a Bike), segundo en la decisiva etapa de la Vuelta a España con final en la Bola del Mundo, que ganó su líder, Jonas Vingegaard, desveló que "todos" los favoritos de la carrera "habían guardado sus fuerzas" para la subida final, tras ver en el primer paso por Navacerrada que el viento pegaba "en contra".

Kuus se manifestó muy feliz por la victoria en la etapa y ya prácticamente en la Vuelta de Jonas Vingegaard, lo que ha supuesto para él "un sueño".

"Es mi carrera favorita, es muy especial porque gané mi primera grande con Primoz (Roglic), luego gané yo y que gane este año Vingegaard después de que me ayudase en 2023 es un sueño", dijo el americano residente en Girona.

Kuus se mostró agradecido "a la organización y a la policía" por haber priorizado la "seguridad" de los corredores durante toda la carrera, incluido cuando una sentada a 18 km de meta de manifestantes contra la presencia en la prueba del Israel-Premier Techestuvo a punto de parar la carrera.

El estadounidense, no obstante, aseguró que "personalmente no tenía miedo" a lo que pudiera ocurrir en lo extradeportivo.

Jonas Vingegaard, ciclista danés del Team Visma Lease a Bike, celebra su título en la Vuelta a España 2025 AFP

Así fue como Jonas Vingegaard ganó la etapa 20 de La Vuelta

Con el maillot rojo de líder, exhausto y feliz, el danés Jonas Vingegaard rubricó de manera brillante su primera Vuelta a España y su tercer triunfo de etapa en la presente edición, haciendo realidad su sueño de imponerse en una cima mítica como la Bola del Mundo.

El duelo por todo lo alto se lo apuntó el mejor, el líder, quien lanzó el órdago definitivo a 1,2 kilómetros de meta, en las rampas más imposibles de la pista de cemento que conduce a las antiguas antenas de TV. Desde allí, Alto de Guarramillas, a 2.250 metros de altura, divisó su primera Vuelta, que une a dos victorias finales en el Tour de Francia.

Vingegaard controló la subida en el grupo de favoritos, vio flaquear a Almeida y atacó decidido, con fe, con las fuerzas justas para besar su anillo y proclamarse virtual ganador de la Vuelta a España. Le siguió su compañero Sepp Kuss, doblete para Visma, luego Hindley a 13 segundos, y el gran derrotado, el portugués Joao Almeida, quinto a 22''.

"Es una victoria especial en La Bola del Mundo. Me encontré muy bien y el equipo trabajó bien. No subí cómodo, pero el ritmo del UAE no era devastador. Fue un ascenso muy duro, pero estoy muy feliz", dijo Vingegaard en meta.