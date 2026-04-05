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Gol Caracol  / Ciclismo  / Ciclista colombiano hizo historia en el Mundial máster de downhill; "fue muy especial"

Ciclista colombiano hizo historia en el Mundial máster de downhill; "fue muy especial"

En territorio chileno, se llevó a cabo una nueva edición de esta carrera de downhill, que dejó miles de emociones y buenas noticias para el país 'cafetero'.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 5 de abr, 2026
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Marcelo Gutiérrez, ciclista colombiano, fue subcampeón en el Mundial Máster de downhill 2026, en Chile
Marcelo Gutiérrez, ciclista colombiano, fue subcampeón en el Mundial Máster de downhill 2026, en Chile
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