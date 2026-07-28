Falcao García apareció en Panamá en las últimas horas; ¿jugará en el fútbol del vecino país?

En las últimas horas se conocieron un par de fotografías de Falcao García en Panamá, junto a Luis Fernando Lastra, un reconocido preparador físico y rehabilitador colombiano que montó su negocio de ese campo en el vecino país.

Recientemente el goleador samario, de paso por clubes como River Plate, Porto y Atlético de Madrid y de Selección Colombia, compartió hace algunos días en redes sociales fotos familiares junto a su esposa, Lorelei Tarón, y sus hijos gozando de unos días de vacaciones, después de haber estado en calidad de analista en el Mundial 2026 para 'Espn'.

Sin embargo, la sorpresiva llegada del 'Tigre' a territorio panameño ha alimentado algunos rumores periodísticos que han indicado que el histórico futbolista podría terminar jugando en el San Francisco, de la primera división de dicho país.

"Falcao García se atiende en Avanzar haciéndose pruebas médicas. Posiblemente entrenará mañana con San Francisco en el 'Muquita' Sánchez, a las 5:30 de la mañana", explicó el periodista Alvaro Martínez en su cuenta de 'X', hace pocos minutos.



El diario 'La Prensa', de su lado, aseguró que "aunque la imagen confirma que el atacante de 40 años estuvo en Panamá, hasta el momento no existe información oficial que indique que sostenga negociaciones con el conjunto chorrerano".

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Cabe indicar que tanto en Colombia, como en el cercano país, viene creciendo el rumor de la posible continuidad allí de la carrera deportiva de García Zárate, quien tuvo dos etapas en Millonarios, que estuvieron marcadas por algunas lesiones e inconvenientes médicos que le impidieron tener una resonancia en el fútbol colombiano.

Como es habitual, el ídolo del seleccionado nacional no se ha pronunciado, ni tampoco las personas de su entorno. En ese orden de ideas, se tiene desde ya la expectativa que este miércoles 29 de julio de 2026 se pueda entregar alguna noticia al respecto de manera oficial o que se tengan luces de su arribo a Panamá.

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