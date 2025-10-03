Buenas noticias para Nairo Quintana: Movistar Team y un fichaje de lujo

El joven ciclista belga Cian Uijtdebroeks, de 22 años, ha fichado por el Movistar Team, con el que competirá desde 2026 hasta 2029, en uno de los contratos más largos de la escuadra en los últimos años, según anunció este viernes el equipo navarro.

Considerado una de las grandes promesas del pelotón internacional, Uijtdebroeks se dio a conocer con su victoria en el Tour del Porvenir 2022. Posteriormente fue segundo en la clasificación de jóvenes en la Vuelta 2023 -en la que terminó octavo de la general, entonces corriendo en el Bora-, mejor joven en el Giro de Italia 2024 y este año se impuso en el Tour de l’Ain.

El corredor destaca por su potencial en pruebas por etapas, especialmente en la montaña y con una creciente proyección en contrarreloj.

Cian Uijtdebroeks, ciclista del Visma Lease a Bike. /AFP

"Es un orgullo apostar por jóvenes con la ambición y el talento de Cian", afirmó el mánager general del equipo, Eusebio Unzué, quien señaló que el belga "tiene una gran capacidad para ilusionar" y que su fichaje supone una apuesta de futuro para el equipo español.

Publicidad

Por su parte, el de Abolens expresó su satisfacción por integrarse en el equipo, al que describió como "una familia" y cuyo historial en grandes vueltas y clásicas considera un estímulo para crecer como corredor.

"Estoy convencido de que Movistar Team —y en particular corredores como Enric Mas— pueden ayudarme a alcanzar grandes resultados", afirmó.

Publicidad

El ciclista ha agradecido a su actual equipo, Visma | Lease a Bike, los aprendizajes adquiridos en los últimos años, aunque subrayó que "es el momento de abrir nuevos horizontes y afrontar nuevos desafíos".