Síguenos en::
Tendencias:
CONVOCATORIA SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Buenas noticias para Nairo Quintana: Movistar Team y un fichaje de lujo

Buenas noticias para Nairo Quintana: Movistar Team y un fichaje de lujo

Este viernes, el Movistar Team anunció la contratación de un corredor de 22 años que ya fue Top-10 de una gran vuelta. Acá le contamos de quién se trata.

Por: EFE
Actualizado: 3 de oct, 2025
Comparta en:
Nairo Quintana: así le fue en la primera etapa de la Vuelta a Burgos, España, 2025.jpg
Nairo Quintana perdió casi un minuto en la primera etapa
Foto: Movistar Team.

Publicidad

Publicidad

Publicidad