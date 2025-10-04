Egan Bernal, "qué espíritu de lucha": elogios, tras rozar el podio en el Giro de Emilia

El mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) logró su decimocuarta victoria de la presente temporada al ganar el Giro de Emilia, disputado sobre 199,2 kilómetros entre las localidades italianas de Mirandola y San Luca. Allí, Egan Bernal fue protagonista, dio de qué hablar y sorprendió al pelear por el podio hasta el final.

Del Toro, de 21 años, ganó en la meta en subida de San Luca con un segundo de margen sobre el británico Tom Pidcock (Q36.5) y cinco sobre un grupo de seis corredores encabezados por el francés Lenny Martínez (Bahrain-Victorius), el colombiano Egan Bernal (INEOS Grenadiers) y el esloveno Primoz Roglic (Red Bull-Bora-hansgrohe), ganador de la prueba en 2019, 2021 y 2023.

Egan Bernal fue elegido por INEOS Grenadiers para correr el Giro de Emilia 2025 AFP

Tras una serie de intentonas, la carrera empezó a decidirse en la última subida. Pidcock lo intentó en el tramo final camino de San Luca, pero Del Toro impuso su potencia para dar caza al británico y hacerse con el triunfo. El joven ciclista mexicano ya atesora 17 triunfos como profesional, 14 de ellos logrados esta temporada. Sucede en el historial de campeones de la carrera italiana al esloveno Tadej Pogacar.

What brilliant fighting spirit from @Eganbernal to take fourth place in Italy. He got stronger as the finishing laps went deeper, securing a quality result 👏👏👏 pic.twitter.com/AxqdExz2vU — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) October 4, 2025

Sin embargo, en Colombia todo fue alegría por lo hecho por Egan Bernal, que terminó de cuarto, rozando el último cajón del podio, a cinco segundos del vencedor. Por eso, los elogios no faltaron y llegaron desde el INEOS Grenadiers. A través de las redes sociales oficiales, dedicaron un par de posteos, resaltando lo hecho por el 'joven maravilla'.



"¡Qué brillante espíritu de lucha el de Egan Bernal para conseguir el cuarto puesto en Italia! Se fortaleció a medida que las vueltas finales se alargaban, asegurando un buen resultado", escribió el equipo británico, de entrada. Pero no fue lo único y continuó con otra publicación, en donde fue más contundente al decir: "compromiso total".