Luis Javier Suárez se fue "disgustado" consigo mismo, a pesar de doblete con Sporting Lisboa

A pesar de haber marcado dos goles en el triunfo 3-0 del Sporting Lisboa sobre Estoril, Luis Javier Suárez se fue disgustado consigo mismo. El delantero colombiano dejó sus reflexiones a la prensa tras el juego de la jornada 24 en la Liga de Portugal.

En primera instancia, Suárez Charris generó un análisis del rendimiento de los 'leones' en el campo de juego del José Alvalade. Se mostró feliz por los tres puntos que le permiten a su escuadra seguir en la pelea en el certamen lusitano.

"Entramos muy bien al partido. Salimos a imponer nuestro juego, y si es verdad que después de los dos goles, el equipo bajó un poco la intensidad, normal cuando arrancas así de fuerte. Ya en la segunda parte también nos costó encontrar ese tercer gol que llegó al final del partido para la tranquilidad de todos, pero sobre todo contento por los tres puntos del equipo", expresó el 'cafetero' en charla con 'Sport TV'.

Luis Javier Suárez es figura en Sporting Lisboa.

Cuando fue consultado más a detalle sobre el rendimiento del Sporting y en esa idea de marcar un tercer gol pronto ante Estoril, el samario expresó. "Sí era lo que queríamos, después del segundo gol queríamos prontísimo conseguir el tercero para tener un partido más tranquilo. En la primera parte, como bien dije antes, creo que el partido fue al ritmo nuestro, si es verdad que un poco en la final de la primera parte y sobre todo al inicio de la segunda, Estoril intentó hacer diferentes cosas en su juego y que por ahí nos puso las cosas aún más complicadas, pero dominados el partido, tenemos cosas por mejorar todavía y esto continúa".



El doblete contra Estoril le permitió a Luis Javier llegar a los 22 tantos en el actual campeonato en Portugal, encabezando la tabla de artilleros. Pese a este logro individual, el exAlmería se enfocó en lo que no hizo nada bien en el partido del viernes.

"Bueno, yo creo que hoy (viernes) a pesar de los dos goles me voy un poco disgustado conmigo mismo porque perdí muchos balones. Creo que por ahí el equipo me necesitaba un poco más a la hora de jugar de espalda, no estuve bien en esa faceta. Los dos goles me dan confianza para seguir encontrando me mejor versión", precisó.

Ahora, se viene el reto con Porto en la Copa de Portugal. Suárez sólo indicó que "teníamos que acabar este partido, recuperar mañana y a partir de ahí preparar el partido como uno más y ya está".

I Liga (#24) | Sporting 3-0 Estoril: Flash Interview L. Suárez pic.twitter.com/X1usp1wJnn — VSPORTS (@vsports_pt) February 27, 2026