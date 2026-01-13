Jonas Vingegaard cambió de plan: su nueva estrategia para vencer a Tadej Pogacar

El ciclista danés del Visma Lease a Bike, doble ganador del Tour de Francia y vigente vencedor de la Vuelta a España, Jonas Vingegaard, aseguró en La Nucía que cree que puede estar “mejor” para optar al triunfo en la ronda gala, si disputa el Giro de Italia.

“Voy emocionado al Giro. Necesitaba un cambio. He ganado el Tour y la Vuelta y también quiero el Giro", dijo el ciclista, que desveló que el año pasado, tras disputar dos grandes se encontró “mejor” de lo que esperaba,

Vingegaard, segundo clasificado en las dos últimas ediciones de la ronda gala, admitió que no esperaba tener opciones de incluir en su palmarés las tres grandes y explicó que tras ganar el Tour comenzó a soñar "con la Vuelta y con el Giro”.

“Estoy muy motivado y feliz por la decisión que hemos tomado”, comentó el danés, que admitió su sorpresa por la retirada de su compañero Simon Yates, vigente campeón de la ronda italiana.



“Fue un gran impacto para nosotros. Iba a ser parte del equipo para el Tour de Francia”, desveló Vingegaard, que mostró su respeto por la decisión del británico.

Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar y Egan Bernal, en medio de una etapa del Tour de Francia Getty Images

El danés se congratuló de la llegada de nueve nuevos corredores al equipo y aplaudió la decisión del equipo de apostar por “nuevos talentos”.

En cuanto a su calendario, el danés señaló que comenzará con el Tour de Estados Unidos, para tomar parte en la Volta a Cataluña y, tras unas semanas de entrenamiento en altura, acudir al Giro.

“Tras el Tour, no tengo aún nada planeado”, explicó el corredor, que dijo afrontar el año “motivado y emocionado”.