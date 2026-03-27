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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general de la Vuelta a Cataluña, tras la etapa 5; Vingegaard, nuevo líder

Clasificación general de la Vuelta a Cataluña, tras la etapa 5; Vingegaard, nuevo líder

Una presentación para aplaudir fue la que firmó el danés del Visma Lease a Bike, ganando la etapa rina y sacándole amplias diferencias a Remco Evenepoel en la Vuelta a Cataluña.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 27 de mar, 2026
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Jonas Vingegaard, ciclista danés del Visma Lease a Bike, ganó la etapa reina de la Vuelta a Cataluña 2026
Jonas Vingegaard, ciclista danés del Visma Lease a Bike, ganó la etapa reina de la Vuelta a Cataluña 2026
Getty Images

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