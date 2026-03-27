Clasificación general de la Vuelta a Cataluña, tras la etapa 5; Vingegaard, nuevo líder

Desde antes de que se abriera el telón de la edición 105 de la Vuelta a Cataluña, Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) era el favorito a hacerse con el título. Ese pensamiento se confirmó este viernes 27 de marzo, en el marco de la etapa 5, que contó con 153 kilómetros, un puerto de segunda, tres de primera y uno fuera de categoría, con final en alto. Y es que el danés no tuvo rival en la montaña y se llevó la victoria de la etapa reina, en solitario.

Ese resultado le permitió convertirse en nuevo líder de la clasificación general, destronando a Dorian Godon (INEOS Grenadiers), cuya especialidad no es la montaña y lo pagó caro. Así las cosas, Jonas Vingegaard, con un tiempo total de 19h 44' 45'', se subió a lo más alto, seguido de Felix Gall (Decathlon CMA CGM), a 57'', en el segundo lugar, y quien completa el podio, de tercero, es Lenny Martinez (Bahrain - Victorious), a 1' 09''.

Capítulo aparte para Einer Rubio, del Movistar Team, que se lució en esta jornada de la Vuelta a Cataluña. A pesar de que no le alcanzó, hizo parte de la fuga del día.

Jonas Vingegaard, ciclista del Visma Lease a Bike, y Remco Evenepoel, corredor del Red Bull Bora Hansgrohe, en la Vuelta a Cataluña 2026 Getty Images

Clasificación general de la Vuelta a Cataluña, tras la etapa 5

1. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) - 19h 44' 45''

2. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - a 57''

3. Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) - a 1' 09''

4. Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 1' 13''

5. Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) - a 1' 15''

6. Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 1' 38''

7. Ben O'Connor (Team Jayco AlUla) - a 1' 51''

8. Mattias Skjelmose (Lidl - Trek) - a 1' 51''

9. Cian Uijtdebroeks (Movistar Team) - a 1' 51''

10. Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) - a 1' 51''

