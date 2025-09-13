Clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 20: Vingegaard sentenció todo

La Vuelta a España 2025 ya tiene campeón virtual. Este sábado 13 de septiembre, se corrió la etapa reina, la cual contó con 165,6 kilómetros, dos puertos de tercera, uno de segunda, otro de primera y uno fuera de categoría, con final en alto. Allí, el ganador fue Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike), dando la estocada definitiva.

En uno de los ascensos más exigentes del mundo, el danés atacó, soltó a sus rivales y cruzó la meta en solitario. De esa manera, se coronó como campeón virtual, a falta de una jornada para que se baje el telón de la carrera. Y es que la etapa 21 es el paseo del ganador, por lo que el trayecto es llano y una oportunidad para los esprinters.

Razón por la que Jonas Vingegaard defendió el primer puesto de la clasificación general, con un tiempo total de 72h 53' 57'', seguido de João Almeida (UAE Team Emirates - XRG), quien no pudo hacer nada, de segundo, a 1' 16''. Por último, quien completó el podio, en de tercero, fue Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team), a 3' 11'.'

Pero la otra noticia fue que Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) tuvo una jornada para el olvido y cedió la camiseta blanca. El que aprovechó esa situación fue Matthew Riccitello (Israel - Premier Tech), que escaló en la clasificación general y finalizó como el mejor joven de la Vuelta a España 2025, dando la sorpresa del día.

Capítulo aparte para Egan Bernal (INEOS Grenadiers), que estuvo en la fuga del día hasta faltando poco menos de 10 kilómetros de la meta. De igual manera, Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), Harold Tejada (XDS Astana Team), Brandon Rivera (INEOS) y Juan Guillermo Martínez (Team Picnic–PostNL) también fueron protagonistas.

Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, fue protagonista en la etapa 20 de la Vuelta a España Twitter Oficial del INEOS

Clasificación general de la Vuelta a España 2025, tras la etapa 20

1. Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) - 72h 53' 57''

2. João Almeida (UAE Team Emirates - XRG) - a 1' 16''

3. Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) - a 3' 11''

4. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) - 3' 41''

5. Matthew Riccitello (Israel - Premier Tech) - a 5' 55''

6. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 7' 23''

7. Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) - a 7' 45''

8. Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) - a 7' 50''

9. Torstein Træen (Bahrain - Victorious) - a 9' 48''

10. Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) - a 12' 16''