Egan Bernal recibió una mala noticia en la Vuelta a España: de no creer lo que le pasó

El ascenso a La Bola del Mundo, final de la etapa de este sábado, tendrá restricciones severas para los vehículos que siguen carrera, ya que solo podrán subir hasta la llegada un total de 15 motos: 10 para los 10 primeros equipos clasificados, 2 para jueces internacionales y una para el director deportivo, un médico y una de repuesto.

La organización ha decidido que solo los 10 primeros equipos clasificados contarán con una moto, la cual llevará el correspondiente mecánico, algunos dotados con bicicleta de repuesto.

El resto de equipo podrá colocar auxiliares en determinados puntos del ascenso de 3,1 km hasta el Alto de Guarramillas, La Bola del Mundo. El resto de vehículos serán ocupados por el director técnico, Fernando Escartìn, un médico y otra moto de repuesto para cualquier contingencia.

La vigésima etapa que se disputa entre Robledo de Chavela y La Bola del Mundo salió con protestas propalestinas, pero sin incidentes, en una jornada definitiva para la clasificación general.

Publicidad

Así las cosas, los únicos equipos que tuvieron derecho a ello fueron UAE Team Emirates XRG, Visma Lease a Bike, Red Bull Bora Hansgrohe, Caja Rural Seguros RGA, Decathlon AG2R La Mondiale Team, Bahrain Victorious, XDS Astana Team, Soudal Quick Step, Israel Premier Tech y Q36.5 Pro Cycling Team.

En el caso del INEOS Grenadiers, donde corren los colombianos Egan Bernal y Brandon Rivera en esta Vuelta a España, aparece en el puesto 13, a 3h 18' 46''.

Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, en el frente de carrera de la etapa 20 de la Vuelta a España Getty Images

Publicidad

Clasificación de equipos de la Vuelta a España: etapa 19

1. UAE Team Emirates XRG - 205h 44' 05''

2. Visma Lease a Bike - a 29' 17''

3. Red Bull Bora Hansgrohe - a 1h 07' 49''

4. Caja Rural Seguros RGA - a 1h 32' 47''

5. Decathlon AG2R La Mondiale Team - a 1h 35' 35''

6. Bahrain Victorious - a 1h 48' 26''

7. XDS Astana Team - a 1h 49' 31''

8. Soudal Quick Step - a 1h 51' 24''

9. Israel Premier Tech - a 2h 40' 54''

10. Q36.5 Pro Cycling Team - a 3h 06' 50''