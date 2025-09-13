Síguenos en::
Gol Caracol  / Ciclismo  / Egan Bernal sorprendió en la etapa 20 de la Vuelta a España: protagonista desde el inicio

Egan Bernal sorprendió en la etapa 20 de la Vuelta a España: protagonista desde el inicio

Consciente de que el recorrido le favorecía, al haber mucha montaña y duros ascensos, el colombiano del INEOS Grenadiers, Egan Bernal, dio de qué hablar.

Por: Gol Caracol
Actualizado: septiembre 13, 2025 07:01 a. m.
Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, en el frente de carrera de la etapa 20 de la Vuelta a España
Getty Images

