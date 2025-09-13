Egan Bernal sorprendió en la etapa 20 de la Vuelta a España: protagonista desde el inicio

A pesar de que no se le dio en la clasificación general, ya que no pudo aguantar el ritmo de varios 'capos' como Jonas Vingegaard (Visma Leasea a Bike), Joao Almeida (UAE Team Emirates XRG), entre otros, Egan Bernal nunca bajó los brazos. Cada vez que pudo y se animó, fue protagonista y dio de qué hablar en la Vuelta a España 2025.

Por eso, este sábado 13 de septiembre, en la etapa 20, no fue la excepción. Entre Robledo de Chavela y Bola del Mundo, el recorrido presentaba varios puertos de montaña, a lo largo de los 165,6 kilómetros de recorrido, y eso favorecía al 'joven maravilla'. Fue así como no dudó en poner el paso, acelerar e intentar ser parte de la fuga.

En la previa de la jornada, que era la última con duros ascensos de esta ronda ibérica, Egan Bernal advirtió a sus rivales. "Voy a intentar con todas mis fuerzas estar adelante. Lo más importante es entrar en la escapada del día, y a partir de ahí dar lo mejor. Estoy con la mente 100% pensando en la fuga. Sería genial volver a ganar", afirmó.

Cumpliendo con su palabra, tan pronto se dio vía libre, tras dejar atrás el inicio neutralizado, se fue de la mano de Filippo Ganna. Ubicado adelante, buscó configurar la fuga, pero no prosperó. Posteriormente, tuvo la ayuda de su compatriota, Brandon Rivera, pero tampoco dio frutos. Eso sí, dejó buenas sensaciones en el arranque.

Publicidad

Fiel a su estilo de correr, a falta de 143,3 kilómetros para la meta, encontró en Kevin Vermaekke, la mejor pieza para intentar conectar con el grupo de adelante. No era fácil, pero Egan Bernal lo intentó, fue protagonista y dio de qué hablar desde los primeros momentos de la etapa 20 de la Vuelta a España 2025. Todo un grande.

Egan Bernal (INEOS Grenadiers) y Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), en la montaña de la Vuelta a España 2025 Getty Images

Egan Bernal, protagonista en la etapa 20 de la Vuelta a España 2025

🏁- 157 km | Stage 2⃣0⃣ - Etapa 2⃣0⃣ | #LaVuelta25



🪒🚴‍♂️ Besties who shave together, escape together!



💥 Ganan juntos, se rapan juntos... y al ataque, juntos también❤️ pic.twitter.com/OCE4k9SeLD — La Vuelta (@lavuelta) September 13, 2025