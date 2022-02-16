En vivo
Noticias Caracol  / Vuelta al Algarve

Vuelta al Algarve

  • Paul Seixas, ciclista del Decathlon CMA CGM Team, ganó la etapa 2 de la Vuelta al Algarve
    AFP
    Ciclismo

    Clasificación general de Vuelta al Algarve, tras la etapa 2: nuevo líder y cambió el top10

    Exigente jornada, entre Portimão y Fóia, con varios ascensos y un final en alto que puso a prueba a los candidatos al título en la Vuelta al Algarve 2026.

  • Daniel Felipe Martínez, ciclista del Red Bull Bora Hansgrohe, sueña con volver a ganar la Vuelta al Algarve
    Getty Images
    EN VIVO
    Ciclismo

    🔴 Vuelta al Algarve 2026, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 2, ONLINE y EN DIRECTO

    Daniel Felipe Martínez es la carta fuerte de Colombia en la Vuelta al Algarve, carrera que ganó en 2023, y donde se enfrenta a Juan Ayuso, Joao Almeida y otros 'capos'.

  • Daniel Felipe Martínez, ciclista colombiano del Red Bull Bora Hansgrohe, correrá la Vuelta al Algarve
    Getty Images
    Ciclismo

    Vuelta al Algarve 2026, EN VIVO: hora y dónde ver la etapa 1 con Daniel Felipe Martínez

    Con la presencia de varios colombianos, donde resalta 'Dani', quien ya ganó esta carrera en 2023, y varios 'capos' del pelotón se da inicio a la Vuelta al Algarve.

  • Final confuso en la Vuelta al Algarve.
    Getty Images.
    Ciclismo

    La Vuelta al Algarve, con un final inesperado; pelotón cogió por camino equivocado

    Lo que pintaba para ser una definición al sprint, terminó siento una victoria en solitario de Filippo Ganna. Todo por la confusión de los corredores que tomaron una dirección errónea.

  • Daniel Felipe Martínez durante la etapa 5 de la edición 50 de la Vuelta al Algarve.
    Getty Images
    Ciclismo

    Daniel Felipe Martínez y otros ciclistas colombianos que han superado a Remco Evenepoel

    La Vuelta al Algarve 2024 dejó buenas sensaciones para Daniel Felipe Martínez, quien también se convirtió en uno de los pocos ciclistas nacionales en superar al belga Remco Evenepoel.

  • Daniel Felipe Martínez ganó dos etapas en la Vuelta al Algarve 2024
    Getty Images
    Ciclismo

    Así reaccionaron en redes sociales al triunfo de Daniel Felipe Martínez en la Vuelta al Algarve

    El ciclista colombiano sumó otra victoria de etapa en la Vuelta al Algarve, tras la jornada final y las reacciones de los internautas no se hicieron esperar.

  • Daniel Felipe Martínez durante la Vuelta al Algarve 2024
    Dario Belingheri/Getty Images
    Ciclismo

    ¿Cuánto dinero ganó Daniel Felipe Martínez en la Vuelta al Algarve 2024?

    El ciclista colombiano Daniel Felipe Martínez tuvo un notable rendimiento deportivo en la Vuelta al Algarve 2024, que también lo dejó con un considerable premio económico.

  • Daniel Felipe Martínez, en medio de la Vuelta al Algarve.
    /Getty Images
    Ciclismo

    Clasificación general de la Vuelta al Algarve, tras etapa 5: Daniel Felipe Martínez, subcampeón

    Se disputó la última jornada de la Vuelta al Algarve 2024 y el ciclista colombiano finalizó en el podio de esta competencia, que se realizó en territorio portugués.

  • Daniel Felipe Martínez (Bora Hansgrohe), subcampeón de la Vuelta al Algarve 2024
    Getty Images
    Ciclismo

    Daniel Felipe Martínez, subcampeón de Vuelta al Algarve y ganó la etapa 5: Remco Evenepoel, campeón

    Celebración por partida doble, este domingo, para nuestro ciclista colombiano Daniel Felipe Martínez, quien dejó el nombre del país en alto, en la Vuelta al Algarve.

  • Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) y Daniel Felipe Martínez (Bora Hansgrohe), favoritos a hacerse con el título en la Vuelta al Algarve 2024
    Getty Images
    EN VIVO
    Ciclismo

    Vuelta al Algarve 2024, etapa 5, EN VIVO HOY: así fue la victoria de Daniel Felipe Martínez

    Más allá de que Remco Evenepoel se coronó campeón, la noticia para Colombia pasa por la victoria de etapa de Daniel Felipe Martínez, quien también es subcampeón de la Vuelta al Algarve.

  • Daniel Felipe Martínez (Bora Hansgrohe), en acción de carrera en la Vuelta al Algarve 2024
    Getty Images
    Ciclismo

    Hora y dónde ver la etapa 5 de la Vuelta al Algarve 2024

    Este domingo, entre Faro y Alto do Malhāo, será la última jornada de la Vuelta al Algarve, donde se conocerá al campeón, entre Remco Evenepoel y Daniel Felipe Martínez.

  • Daniel Felipe Martínez, en la Vuelta al Algarve.
    /Getty Images
    Ciclismo

    Vuelta al Algarve 2024: perfil y altimetría de la etapa 5, con final en alto

    Después de la contrarreloj individual, llega el final de la Vuelta al Algarve 2024, que tendrá una jornada con final en alto. Daniel Felipe Martínez buscará descontar la ventaja de Evenepoel.

