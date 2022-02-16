Noticias Caracol Vuelta al Algarve
Vuelta al Algarve
-
Clasificación general de Vuelta al Algarve, tras la etapa 2: nuevo líder y cambió el top10
Exigente jornada, entre Portimão y Fóia, con varios ascensos y un final en alto que puso a prueba a los candidatos al título en la Vuelta al Algarve 2026.
-
🔴 Vuelta al Algarve 2026, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 2, ONLINE y EN DIRECTO
Daniel Felipe Martínez es la carta fuerte de Colombia en la Vuelta al Algarve, carrera que ganó en 2023, y donde se enfrenta a Juan Ayuso, Joao Almeida y otros 'capos'.
-
Vuelta al Algarve 2026, EN VIVO: hora y dónde ver la etapa 1 con Daniel Felipe Martínez
Con la presencia de varios colombianos, donde resalta 'Dani', quien ya ganó esta carrera en 2023, y varios 'capos' del pelotón se da inicio a la Vuelta al Algarve.
-
La Vuelta al Algarve, con un final inesperado; pelotón cogió por camino equivocado
Lo que pintaba para ser una definición al sprint, terminó siento una victoria en solitario de Filippo Ganna. Todo por la confusión de los corredores que tomaron una dirección errónea.
-
Daniel Felipe Martínez y otros ciclistas colombianos que han superado a Remco Evenepoel
La Vuelta al Algarve 2024 dejó buenas sensaciones para Daniel Felipe Martínez, quien también se convirtió en uno de los pocos ciclistas nacionales en superar al belga Remco Evenepoel.
-
Así reaccionaron en redes sociales al triunfo de Daniel Felipe Martínez en la Vuelta al Algarve
El ciclista colombiano sumó otra victoria de etapa en la Vuelta al Algarve, tras la jornada final y las reacciones de los internautas no se hicieron esperar.
-
¿Cuánto dinero ganó Daniel Felipe Martínez en la Vuelta al Algarve 2024?
El ciclista colombiano Daniel Felipe Martínez tuvo un notable rendimiento deportivo en la Vuelta al Algarve 2024, que también lo dejó con un considerable premio económico.
-
Clasificación general de la Vuelta al Algarve, tras etapa 5: Daniel Felipe Martínez, subcampeón
Se disputó la última jornada de la Vuelta al Algarve 2024 y el ciclista colombiano finalizó en el podio de esta competencia, que se realizó en territorio portugués.
-
Daniel Felipe Martínez, subcampeón de Vuelta al Algarve y ganó la etapa 5: Remco Evenepoel, campeón
Celebración por partida doble, este domingo, para nuestro ciclista colombiano Daniel Felipe Martínez, quien dejó el nombre del país en alto, en la Vuelta al Algarve.
-
Vuelta al Algarve 2024, etapa 5, EN VIVO HOY: así fue la victoria de Daniel Felipe Martínez
Más allá de que Remco Evenepoel se coronó campeón, la noticia para Colombia pasa por la victoria de etapa de Daniel Felipe Martínez, quien también es subcampeón de la Vuelta al Algarve.
-
Hora y dónde ver la etapa 5 de la Vuelta al Algarve 2024
Este domingo, entre Faro y Alto do Malhāo, será la última jornada de la Vuelta al Algarve, donde se conocerá al campeón, entre Remco Evenepoel y Daniel Felipe Martínez.
-
Vuelta al Algarve 2024: perfil y altimetría de la etapa 5, con final en alto
Después de la contrarreloj individual, llega el final de la Vuelta al Algarve 2024, que tendrá una jornada con final en alto. Daniel Felipe Martínez buscará descontar la ventaja de Evenepoel.