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Gol Caracol  / Ciclismo  / INEOS, de Egan Bernal, encontró un socio con pasado ciclístico en Colombia: "es un orgullo"

INEOS, de Egan Bernal, encontró un socio con pasado ciclístico en Colombia: "es un orgullo"

Este miércoles, mientras Egan Bernal brilla en el Tour de los Alpes 2026, INEOS Grenadiers hizo un sorpresivo anunció que generó nostalgia en nuestro país.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de abr, 2026
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Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, corrió el Giro de Emilia 2025
Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, corrió el Giro de Emilia 2025
AFP

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