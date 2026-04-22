INEOS, de Egan Bernal, encontró un socio con pasado ciclístico en Colombia: "es un orgullo"

INEOS Grenadiers ha anunciado hoy que Café de Colombia será el socio oficial de café del equipo, lo que supone el regreso de una de las marcas más queridas del ciclismo al más alto nivel de este deporte.

Para Café de Colombia, la marca insignia de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, esta colaboración reforzará aún más el posicionamiento internacional y el prestigio del café colombiano en los principales mercados mundiales.

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We're thrilled to welcome the iconic @CafedeColombia to the team as our Official Coffee Partner 🙌 pic.twitter.com/Fnsaoauixv — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) April 22, 2026

Café de Colombia se integrará en el entorno del equipo INEOS Grenadiers, tanto dentro como fuera de las carreras, como parte importante del ritmo diario del equipo.



John Allert, director ejecutivo de INEOS Grenadiers, ha declarado: "Estamos encantados de dar oficialmente la bienvenida a Café de Colombia al equipo. El café es sinónimo de ciclismo y tiene una forma única de unir a las personas. Esta colaboración refleja eso y conecta a dos organizaciones que se caracterizan por la consistencia, la precisión y un compromiso compartido con la calidad".

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"Nuestro equipo tiene una fuerte conexión con Colombia a través de sus corredores, y nos inspira continuamente el enorme apoyo que recibimos de los aficionados de allí y de todo el mundo. La pasión por corredores como Egan Bernaly Brandon Rivera es algo que sentimos en cada carrera", dijo el directivo.

"El éxito en nuestro deporte se basa en la solidez del entorno general, y trabajar con socios de confianza que comparten nuestros estándares es una parte importante de ello. Café de Colombia cuenta con un rico legado y una reputación mundial, y estamos deseando trabajar juntos".

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Germán Bahamón, director general de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, añadió: "Esta alianza representa mucho más que una simple colaboración. Se trata de una plataforma estratégica para dar a conocer al mundo la calidad, el origen y los valores del café colombiano. Queremos que los consumidores reconozcan a Café de Colombia como parte natural de un estilo de vida activo".

"Café de Colombia se consolidó por primera vez como una presencia emblemática en el ciclismo profesional durante la década de 1980, llevando a una generación de ciclistas al escenario mundial. Esta colaboración supone un regreso al deporte, reconectando ese legado con uno de los equipos más exitosos del ciclismo".

Respaldado por más de 560 000 familias cafetaleras de 23 departamentos productores, Café de Colombia es reconocido a nivel mundial como un símbolo de origen, calidad y artesanía.

Información del INEOS Grenadiers