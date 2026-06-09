Clasificación general del Tour Auvergne-Rhône-Alpes, tras la etapa 3; decepción entre líderes

El Visma | Lease a Bike fue el equipo más fuerte este martes y se quedó con la victoria en la contrarreloj por equipos correspondiente a la tercera etapa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Comandada por el estadounidense Matteo Jorgenson, la escuadra neerlandesa registró un tiempo de 32 minutos y 52 segundos, superando por nueve segundos al NetCompany Ineos.

En la clasificación general hubo cambios significativos y se reconfiguró la lucha por el título, después de dos jornadas en las que los triunfos quedaron en manos de los fugados. Sin embargo, el francés Alex Baudin, líder desde la primera etapa, logró resistir la presión de la crono y conservó el liderato por apenas 11 segundos sobre su compatriota Kévin Vauquelin.

En cuanto a los corredores colombianos, el mejor del día fue Daniel Felipe Martínez, quien ratificó sus condiciones para este tipo de esfuerzos y cruzó la meta con el mismo tiempo de su compañero Maxim Van Gils, contribuyendo al quinto puesto del Red Bull-BORA-Hansgrohe en la jornada.

Por su parte, Santiago Buitrago y Harold Tejada cedieron un tiempo importante en la clasificación general, aunque mantienen intactas sus aspiraciones de cara a las etapas de alta montaña previstas para el viernes, sábado y domingo. Con tres jornadas exigentes por delante, la pelea por el título continúa completamente abierta.



Así quedó la clasificación general del Tour Auvergne - Rhône-Alpes

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