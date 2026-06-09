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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general del Tour Auvergne-Rhône-Alpes, tras la etapa 3; decepción entre líderes

Clasificación general del Tour Auvergne-Rhône-Alpes, tras la etapa 3; decepción entre líderes

La contrarreloj por equipos dejó la sorpresiva actuación del EF Education y la presentación de Alex Baudin, quien pudo sostener el liderato del Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Los favoritos están parejos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de jun, 2026
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Alex Baudin, ciclista del EF Education.
Alex Baudin, ciclista del EF Education.
AFP

El Visma | Lease a Bike fue el equipo más fuerte este martes y se quedó con la victoria en la contrarreloj por equipos correspondiente a la tercera etapa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Comandada por el estadounidense Matteo Jorgenson, la escuadra neerlandesa registró un tiempo de 32 minutos y 52 segundos, superando por nueve segundos al NetCompany Ineos.

En la clasificación general hubo cambios significativos y se reconfiguró la lucha por el título, después de dos jornadas en las que los triunfos quedaron en manos de los fugados. Sin embargo, el francés Alex Baudin, líder desde la primera etapa, logró resistir la presión de la crono y conservó el liderato por apenas 11 segundos sobre su compatriota Kévin Vauquelin.

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En cuanto a los corredores colombianos, el mejor del día fue Daniel Felipe Martínez, quien ratificó sus condiciones para este tipo de esfuerzos y cruzó la meta con el mismo tiempo de su compañero Maxim Van Gils, contribuyendo al quinto puesto del Red Bull-BORA-Hansgrohe en la jornada.

Por su parte, Santiago Buitrago y Harold Tejada cedieron un tiempo importante en la clasificación general, aunque mantienen intactas sus aspiraciones de cara a las etapas de alta montaña previstas para el viernes, sábado y domingo. Con tres jornadas exigentes por delante, la pelea por el título continúa completamente abierta.

Así quedó la clasificación general del Tour Auvergne - Rhône-Alpes

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PuestoCiclistaEquipoTiempo
1Alex BaudinEF Education - EasyPost10:01:01
2Kévin VauquelinNetcompany INEOS+0:12
3Oscar OnleyNetcompany INEOS,,
4Matteo JorgensonTeam Visma | Lease a Bike+0:15
5Juan AyusoLidl - Trek+0:47
6Mattias SkjelmoseLidl - Trek,,
7Jørgen NordhagenTeam Visma | Lease a Bike+0:50
8Maxim Van GilsRed Bull - BORA - hansgrohe+0:56
9Carlos RodríguezTeam Visma | Lease a Bike+0:57
10Bruno ArmirailNetcompany INEOS,,
11Léo BisiauxDecathlon CMA CGM Team+0:59
12Paul SeixasDecathlon CMA CGM Team+1:00
13Luke PlappTeam Jayco AlUla,,
14Luke TuckwellRed Bull - BORA - hansgrohe+1:03
15Cian UijtdebroeksMovistar Team+1:07
16Isaac del ToroUAE Team Emirates - XRG+1:16
17Kevin VermaerkeUAE Team Emirates - XRG+1:20
18Santiago BuitragoBahrain - Victorious+1:21
19Ramses DebruyneAlpecin - Premier Tech+1:48
20Guillaume MartinGroupama - FDJ United+1:51
24Harold TejadaXDS Astana Team+1:54
27Daniel Felipe MartínezRed Bull - BORA - hansgrohe+3:05
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